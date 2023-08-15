「人氣女團」IVE 將在10月舉行演唱會！票價又引發討論，韓網友：「怎麼這麼貴、HYBE的開始是問題所在」

近日，人氣女團 IVE 宣布將在10月7日、8日在蠶室室內體育館舉辦首場演唱會《SHOW WHAT I HAVE》，這也是他們出道後首次舉行單獨演唱會。

而VIP票價是198000韓元（約台幣4950元），一般座位票價是154000韓元（約台幣3850元），VIP福利包含 Sound Check（彩排）活動，果然又因為票價上了 the qoo 的 HOT。



甚至還有韓網友公開日本東京巨蛋演唱會票價作為對比，韓網友紛紛表示）：「哇，幾乎是20萬韓元啊！瑟瑟發抖」、「這裡也是HYBE嗎？價格一樣啊」、「瘋了！再加手續費的話是20萬韓元」、「怎麼這麼貴？外國歌手來韓演唱會更便宜...」、「爲什麼要花錢看彩排」、「哇，好幾年沒去演唱會了，竟然在這期間漲了這麼多」、「什麼時候開始價格變成這樣了」、「是因爲物價上漲嗎？最近怎麼都這麼貴」、「最近門票價格幾乎都統一了」、「HYBE作爲先驅者提高票價，其他經紀公司也上調了」、「最近追星需要500億^^哈哈」等等。



解封後，大多數的愛豆都辦起演唱會，而票價大多都比疫情前上漲不少。之前 HYBE 旗下的 BTS SUGA、TOMORROW X TOGETHER、SEVENTEEN 和 LE SSERAFIM 等演唱會票價都曾在韓網引發熱烈討論，但...這個票價對海外粉絲來說，應該還是算很友善吧 XD



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