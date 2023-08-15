「人气女团」IVE 将在10月举行演唱会！票价又引发讨论，韩网友：「怎么这么贵、HYBE的开始是问题所在」

近日，人气女团 IVE 宣布将在10月7日、8日在蚕室室内体育馆举办首场演唱会《SHOW WHAT I HAVE》，这也是他们出道后首次举行单独演唱会。

而VIP票价是198000韩元（约台币4950元），一般座位票价是154000韩元（约台币3850元），VIP福利包含 Sound Check（彩排）活动，果然又因为票价上了 the qoo 的 HOT。



甚至还有韩网友公开日本东京巨蛋演唱会票价作为对比，韩网友纷纷表示）：「哇，几乎是20万韩元啊！瑟瑟发抖」、「这里也是HYBE吗？价格一样啊」、「疯了！再加手续费的话是20万韩元」、「怎么这么贵？外国歌手来韩演唱会更便宜...」、「爲什么要花钱看彩排」、「哇，好几年没去演唱会了，竟然在这期间涨了这么多」、「什么时候开始价格变成这样了」、「是因爲物价上涨吗？最近怎么都这么贵」、「最近门票价格几乎都统一了」、「HYBE作爲先驱者提高票价，其他经纪公司也上调了」、「最近追星需要500亿^^哈哈」等等。



解封后，大多数的爱豆都办起演唱会，而票价大多都比疫情前上涨不少。之前 HYBE 旗下的 BTS SUGA、TOMORROW X TOGETHER、SEVENTEEN 和 LE SSERAFIM 等演唱会票价都曾在韩网引发热烈讨论，但...这个票价对海外粉丝来说，应该还是算很友善吧 XD



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