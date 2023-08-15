「韓國 DJ」SODA 在日本活動上被觀眾襲胸，發文怒斥：「穿得少就該被摸嗎？」

【多圖】「無論如何都不能合理化性騷擾的行為！」

以熱辣身材和亮麗外型受到關注的韓國DJ「SODA」，早先出席了日本大阪的音樂祭「MUSIC CIRCUS FESTIVAL」，卻在活動上被襲胸，並表示當下感到非常害怕。



在表演期間，她與觀眾們近距離互動時，卻被很多人伸手觸摸，男女皆有，她發文章表示：「結束表演後我受到了極大的震撼，我的手至今仍害怕得顫抖著，為了更加親近粉絲而走近，卻有好幾個人突然摸我的胸部，對我性騷擾，我感到非常震驚和害怕，當然也有一些非常喜歡我、甚至哭了的粉絲，所以我努力裝作一切正常表演到最後。但現在回到飯店後仍感到非常恐懼，我在過去的10年作為DJ進行表演時，從未遇過這樣的事情，對這一切感到難以置信，將來可能很難再輕易地走近觀眾或者粉絲們了...。」









事情漸漸發酵受到關注和熱烈討論後，甚至有人開始檢討起被害者SODA，於是她再度發文斥責這些言論。

「無論我穿什麼衣服，都不能合理化性騷擾的行為，但我必須鼓起勇敢說出這一切。」、「我穿什麼樣的衣服，只為了讓自己看起來漂亮，令自己感到滿意和自信。」、「不代表別人有權利觸碰我或性騷擾我。」



「那些說我遭遇到這種事情是因為我穿著暴露的人們，到底是在想什麼？」、「我在潑水節上穿得少是我的錯嗎？所以我就該被摸嗎？我有權自由地決定想穿什麼，沒有人可以單看外表去評斷一個人。我的身體是我的，不是別人的。我喜歡這樣穿，將來也會繼續這樣穿，在這個不知道什麼時候會死的人生中，我不想去在意別人的眼光，只想穿我想穿的衣服，自由自在地活下去！」



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