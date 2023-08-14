新劇《搜查班長1963》陣容令人期待！《信號》後李帝勳再次飾演「刑警」，與「正八」李東輝搭檔！

近日根據韓媒 joynews24報 導，MBC新電視劇《搜查班長1963》在上週進行劇本閱讀後，正式投入拍攝。

《搜查班長1963》是改編自MBC國民電視劇《搜查班長》，以1960年代為背景，講述朴英漢成為班長之前，與其他同事刑警組成一組的過程，朴英漢刑警與個性十足的3名同事團結在一起，對抗醜惡犯罪，成爲爲民眾服務刑警的故事。



《搜查班長》從1971年一直演到了1989年長達880集，最高收視率達到70%，是開創韓國犯罪調查電視劇的先河。

李帝勳飾演的「朴英漢」是對殘酷踐踏人類尊嚴的現實感到憤怒，展開苦戰的刑警，這也是他繼《信號》之後再次飾演刑警角色，令人十分期待！日前在《青龍電視劇大賞》以《地下菁英2》拿下男配角賞的李東輝，獲獎感言也提到：「想通過《搜查班長》電視劇，以嶄新的面貌與大家見面。」



李帝勳和李東輝本來就是演藝圈至親，他們會在《搜查班長1963》將展現怎樣的默契？備受關注！而《搜查班長1963》由《機密同盟》金成勛導演執導，《熱血司祭》、《黑道律師文森佐》朴才範編劇開創劇本，新人編劇金永信執筆，預計在下半年播出。



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