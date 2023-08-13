INFINITE成烈《認哥》爆無經紀人陪同、獨自開車跑行程：「感謝其他成員經紀人照顧」

INFINITE時隔7年合體出演《認識的哥哥》，昨晚終於播出！

INFINITE出道13年，成員們和Woollim合約期滿後陸續離開、目前分屬不同公司，只有團體活動由隊長金聖圭成立的INFINITE COMPANY負責，今年7月31日剛剛發行第七張迷你專輯 《13egin》。



節目中聊到分屬不同公司卻一起活動的趣事，張東雨說拍封面照那天L（金明洙）公司送來了咖啡和聖水洞知名美食餐廳的漢堡，之後就開始互相競爭：李成種公司送來炸雞、張東雨公司送甜點和飲料，南優賢公司更送來價值100萬韓元的壽司便當！



輪到最後一位成員李成烈時大家都很期待，結果那天成烈公司拒絕聯絡XD成烈解釋說：「公司對INFINITE行程一概不干涉，所以我都是一個人到現場。 自己開車跑行程。」 今天來錄《認哥》也是搭聖圭的車。



成烈坦言一開始不習慣、覺得很失落，現在就覺得很不錯，因為其他成員都有經紀人陪同，看到他獨自一人也會主動照顧他，讓他十分感謝。

不過被公司「放養」也有好處，那就是INFINITE團體活動帶來的收入全歸成烈個人所有，所屬社分文不取。



此外，INFINITE隊長聖圭今年初成立獨立公司INFINITE COMPANY、規定公司和藝人以1：9分配收入，7月31日發行了第七張迷你專輯 《13egin》，即將在本月19和20日舉辦演唱會《COMEBACK AGAIN》。

成烈和前公司Woollim娛樂在2021年3月底合約到期不續約，同年6月簽約到Management 2Sang直到現在。



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