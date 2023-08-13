《BOYS PLANET》台湾初登场 JAY与尹钟佑连续技接力唱跳魅台粉

韩国话题选秀节目《BOYS PLANET》出身的JAY以及尹钟佑，8月12日接力在台北三创Clapper Studio举办见面会，两人各自以歌声与舞蹈征服全场，相互支援的合体技也让现场粉丝好惊喜，异口同声大喊：「一定还会再回来！」





下午打头阵的JAY开场就演唱〈RUSH〉、〈JELLYPOP〉、〈OVERME〉等《BOYS PLANET》组曲，他除了腼腆的中文自我介绍，也应粉丝要求跳起〈Queencard〉，甚至还自学自唱韦礼安〈如果可以〉，标准的咬字也让全场惊艳，他透露是看著网路一字一句的自学，在活动环节则与幸运粉丝单独合照，让台下羡慕不已。





晚场的尹钟佑，则在晚上舞力全开，以B.I的BTBT揭开序幕，之后在随机舞蹈桥段则连跳了SEVENTEEN、MONSTA X、STRAY KIDS、东方神起、BTS以及BOYS PLANET的〈SAY MY NAME〉，被问到接下来的计画，没想到他竟现学现卖用中文说「秘密！不好意思！」，笑果做好做满；而好伙伴JAY登场时，尹钟佑则突然用台语对他喊话「哇爱哩（我爱你）」，在QA便利贴的桥段先是应现场跳了YOASOBI年度夯曲〈Idol〉，还录了早安问候铃声，宠粉程度让现场粉丝满足度破表。



而《BOYS PLANET》的同期战友陈冠睿也没有厚此薄彼，从下午的JAY再到晚上的尹钟佑都整场看完、全力支持，两人也在台上特别感谢他，全场粉丝同时回头看他形成有趣的画面，陈冠睿也比爱心回应现场。JAY与尹钟佑在结束台北场后，下周将前进东京挑战一日两场，他们也期望很快能再回来与台湾粉丝见面。



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