日本粉絲開始抵制SEVENTEEN Joshua：SVT中唯一周邊賣不掉的成員！在你眼中我們只是錢袋子嗎

對於 SEVENTEEN Joshua 的戀情，連平常最安靜的日本粉絲都坐不住了。

Joshua 疑似戀愛的消息已經傳了近一週，幾乎每天都有新料曝光，但無論是 Joshua 本人還是所屬經紀公司 PLEDIS 都未做出任何回應，不負責任的態度令粉絲們氣炸，韓國克拉們（SVT粉絲名CARAT音譯）在網上發布各種真情實感的脫粉小作文; 中國克拉們直接雇卡車開到公司門口示威; 而原本一直以安靜追星聞名，遇到本命爆出負面消息通常會摀緊錢包不再花錢的日本克拉們這次也暴怒，現在正朝著抵制 Joshua 的方向發展。

SEVENTEEN 從出道以來就十分注重日本活動，發行過多張日語專輯，今年下半年起到年底團隊還將在日本舉辦多場演唱會。 現在 Joshua 戀情曝光且未做一絲一毫的解釋，令日本粉絲大失所望，粉絲們開始拒絕購買 Joshua 的商品，只有他的周邊賣不掉。



구구절절 공감가는 탈덕한 팬이 세븐틴 조슈아 인스타에 남긴 장문의 댓글 pic.twitter.com/posEnj4y0l — 투모로우바이 투게더 공식팬카페 모아 (@txt7646073) August 9, 2023

조슈아 트럭 삼행시 시발 pic.twitter.com/q0hYe3JEaz — 뽀송이 (@BBOSONGEEEEE) August 11, 2023

일본굿즈 조슈아 꺼만 품절 안됐네..ㅋㅋ

한국럿들도 본받아야 됨



조슈아 불매 조슈아 여친 pic.twitter.com/G5GGjpjbQe — 문냥이 (@oguogujunhui) August 11, 2023

還有一些日本粉絲表達了對 Joshua 的憤怒，有人在 Twitter 上公開了一張 SEVENTEEN 演唱會截圖，表示「這就是 Joshua 看到的嗎？ 」在他的眼裏其他粉絲都是他的錢袋子，他的眼中只有女友。



이거 개웃기네 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

조슈아여친 pic.twitter.com/QWvfnrYleT — 윤마마 (@gyv4j8jw8m) August 9, 2023

日本克拉妹暴怒的事情也在韓國網路上引起熱議，韓國網友評論：「這是預料之中的事情」、「這是理所當然的。 消費者不再喜歡他，所以他們不會再為他花錢了」、「Joshua 在日本人氣很火，她們對偶像是相當敏感」、「我認為他們這樣做是正確的」、「粉絲們應該生氣」、「唉，這也沒辦法。 他自己造成了這個局面」、「粉絲們只是不想再購買他的商品了」等。

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