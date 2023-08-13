日本粉丝开始抵制SEVENTEEN Joshua：SVT中唯一周边卖不掉的成员！在你眼中我们只是钱袋子吗

对於 SEVENTEEN Joshua 的恋情，连平常最安静的日本粉丝都坐不住了。

Joshua 疑似恋爱的消息已经传了近一周，几乎每天都有新料曝光，但无论是 Joshua 本人还是所属经纪公司 PLEDIS 都未做出任何回应，不负责任的态度令粉丝们气炸，韩国克拉们（SVT粉丝名CARAT音译）在网上发布各种真情实感的脱粉小作文; 中国克拉们直接雇卡车开到公司门口示威; 而原本一直以安静追星闻名，遇到本命爆出负面消息通常会捂紧钱包不再花钱的日本克拉们这次也暴怒，现在正朝著抵制 Joshua 的方向发展。

SEVENTEEN 从出道以来就十分注重日本活动，发行过多张日语专辑，今年下半年起到年底团队还将在日本举办多场演唱会。 现在 Joshua 恋情曝光且未做一丝一毫的解释，令日本粉丝大失所望，粉丝们开始拒绝购买 Joshua 的商品，只有他的周边卖不掉。



구구절절 공감가는 탈덕한 팬이 세븐틴 조슈아 인스타에 남긴 장문의 댓글 pic.twitter.com/posEnj4y0l — 투모로우바이 투게더 공식팬카페 모아 (@txt7646073) August 9, 2023

조슈아 트럭 삼행시 시발 pic.twitter.com/q0hYe3JEaz — 뽀송이 (@BBOSONGEEEEE) August 11, 2023

일본굿즈 조슈아 꺼만 품절 안됐네..ㅋㅋ

한국럿들도 본받아야 됨



조슈아 불매 조슈아 여친 pic.twitter.com/G5GGjpjbQe — 문냥이 (@oguogujunhui) August 11, 2023

还有一些日本粉丝表达了对 Joshua 的愤怒，有人在 Twitter 上公开了一张 SEVENTEEN 演唱会截图，表示「这就是 Joshua 看到的吗？ 」在他的眼里其他粉丝都是他的钱袋子，他的眼中只有女友。



이거 개웃기네 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

조슈아여친 pic.twitter.com/QWvfnrYleT — 윤마마 (@gyv4j8jw8m) August 9, 2023

日本克拉妹暴怒的事情也在韩国网路上引起热议，韩国网友评论：「这是预料之中的事情」、「这是理所当然的。 消费者不再喜欢他，所以他们不会再为他花钱了」、「Joshua 在日本人气很火，她们对偶像是相当敏感」、「我认为他们这样做是正确的」、「粉丝们应该生气」、「唉，这也没办法。 他自己造成了这个局面」、「粉丝们只是不想再购买他的商品了」等。

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