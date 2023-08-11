《Bro & Marble》柳演锡拼命守护神灯，最后竟然被Joshua偷偷调换！他得知真相之后快气哭 XD

《Bro & Marble》这几集播出是他们可以获得替人实现愿望的阿拉丁神灯（3个真的、3个假的），得完成任务才能确认神灯是真是假。

完成第二次任务之后，可以知道别人的神灯是真是假，而 Hoshi＆Joshua 也顺利完成任务，并确认曹圭贤和柳演锡的神灯都是真的。结果...最后鉴定真假时，柳演锡的竟然变成假的了，柳演锡本人露出一副不可相信的表情，因为为了守住神灯，他真的非常努力啊 XD



原来...在吃饭时，柳演锡放下包包暂时离开了座位，Joshua 就趁机偷走柳演锡的包包，交换两人的神灯。柳演锡吓得不轻：「怎么回事？这是什么回事？我还拼死拼活地摔角，为了守住神灯。」同组的曹圭贤也一头雾水：「不是啊～最后通过任务确认的不是冒牌的吗？」最后也由 Hoshi＆Joshua 获胜，他们选择和池锡辰＆李东辉调换财产。



而池锡辰因为要回韩国录制《Running Man》的关系，后来改由曹世镐和李东辉同一组，他刚开始来真的什么事都不知道，甚至没有人要跟他解释（笑）！池锡辰为了想获胜（？）还跟曹世镐说：「还是你回去帮我录制《Running Man》。」期待他们接下来又会有什么反转呢！香港观众可上「黄Viu煲剧平台」观看）



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