【韓網熱帖】關於SEVENTEEN Joshua卡車示威，與韓國護航粉展開網上對戰的中國粉絲

韓國網友截圖對話內容po到theqoo，表示這位中飯可以去參加《Show Me The Money》了。





韓國網友評論：

1. 韓文怎麼講得這麼好kkkk

2. 女友新車kkkk完全無法反駁啊

3. 最後那句炸裂，勝負已分kkkk

4. 哇這才叫Hip-Hop

5. 戴上合格金項鍊！

6. 中國姐姐震碎全場kkk超好笑kkk

7. 我去她Twitter看了，有韓飯問「哪個瘋女人會用卡車示威撒氣」，她說：「不是有我這樣的瘋女人嗎」kkkk超好笑

8. 是對韓國經濟做出貢獻的人啊。 撒氣也是用錢... 羨慕了

9. 為什麼偶像不懂得學習？ 就算戀愛能忍、欺瞞粉絲也不能忍，已經有前輩偶像的例子在啊

10. 中飯買了很多專輯，完全有資格講話

11. 歐巴轟轟烈烈地談戀愛，所以我也要轟轟烈烈地脫粉kkkk

12. 在中國賣了250萬張？ 那其中只要有1%生氣都是2萬5千張... 只是卡車的程度已經萬幸

13. 買300萬張的話超過350億韓元吧？ 哇，別說卡車，送來挖掘機也無話可說kkk

14. 中飯至少收穫了韓文，韓飯收穫了什麼呢kkk

15. 這姐姐蠻有魅力耶kkk韓國人用母語罵不過中國人，羞恥play啊

16. 說句題外話，「我花了這麼多錢，連這個都不行做嗎」這種想法好可怕啊

17. 護犢子粉說感到受傷，但如果他一開始沒做那些讓人受傷的事，也就不會有人超越國境受傷了啊。 談戀愛可以，但請小心謹慎一點。 偶像也是職業，美國人不知道違反職業精神是不對的嗎？

出處：https://theqoo.net/hot/2891303740

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