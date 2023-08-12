【韩网热帖】关於SEVENTEEN Joshua卡车示威，与韩国护航粉展开网上对战的中国粉丝

韩国网友截图对话内容po到theqoo，表示这位中饭可以去参加《Show Me The Money》了。





韩国网友评论：

1. 韩文怎么讲得这么好kkkk

2. 女友新车kkkk完全无法反驳啊

3. 最后那句炸裂，胜负已分kkkk

4. 哇这才叫Hip-Hop

5. 戴上合格金项炼！

6. 中国姐姐震碎全场kkk超好笑kkk

7. 我去她Twitter看了，有韩饭问「哪个疯女人会用卡车示威撒气」，她说：「不是有我这样的疯女人吗」kkkk超好笑

8. 是对韩国经济做出贡献的人啊。 撒气也是用钱... 羡慕了

9. 为什么偶像不懂得学习？ 就算恋爱能忍、欺瞒粉丝也不能忍，已经有前辈偶像的例子在啊

10. 中饭买了很多专辑，完全有资格讲话

11. 欧巴轰轰烈烈地谈恋爱，所以我也要轰轰烈烈地脱粉kkkk

12. 在中国卖了250万张？ 那其中只要有1%生气都是2万5千张... 只是卡车的程度已经万幸

13. 买300万张的话超过350亿韩元吧？ 哇，别说卡车，送来挖掘机也无话可说kkk

14. 中饭至少收获了韩文，韩饭收获了什么呢kkk

15. 这姐姐蛮有魅力耶kkk韩国人用母语骂不过中国人，羞耻play啊

16. 说句题外话，「我花了这么多钱，连这个都不行做吗」这种想法好可怕啊

17. 护犊子粉说感到受伤，但如果他一开始没做那些让人受伤的事，也就不会有人超越国境受伤了啊。 谈恋爱可以，但请小心谨慎一点。 偶像也是职业，美国人不知道违反职业精神是不对的吗？

出处：https://theqoo.net/hot/2891303740

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