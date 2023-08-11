原來這些都是他！洪慶憑《惡鬼》刷新認知度，去年頒獎禮經典發言再引關註

最近SBS電視劇《惡鬼》圓滿完結，除了金泰梨和吳正世飾演的驅鬼搭檔外，刑警「李弘塞」的飾演者洪慶也獲得不少關註。 其實這位演員近期在不少作品都有展露頭臉！

除了《惡鬼》之外，洪慶比較有存在感的角色還有《弱美男英雄》裡讓人火大的吳範錫：



《火星生活》自稱耳朵裡有竊聽器的病人吳英秀：



《德魯納酒店》裡盲人女鬼想要找到的親切麵包店店員：



《紅天機》中女主的畫師好友崔定：



《D.P：逃兵追緝令》霸凌新兵、要對方表演「高射砲」的柳伊江：



電影《翻供》裡申惠善的弟弟安宗秀：



還有少女時代太妍去年推出的歌曲《Can't Control Myself》，MV男主角也是他！



去年洪慶憑藉《翻供》斬獲第57屆百想藝術大獎的電影部門男子新人演技獎，發表獲獎感言時一整個激動緊張到不行，想表達感謝卻一個名字也想不起來，最legend的是要感謝造型師時：「想不起來... 啊想不起來！是和宋仲基前輩同一位室長前輩！實在想不起來，對不起！」台下嘉賓都被他真誠青澀的模樣逗到笑不停XD



57회 백상 예술대상

영화 남자 신인상 홍경 소감 킬포 모음

남의 수상소감 보고 웃는 게 진짜 죄송한데 개욱김ㅠ

- 스타일리스트 실장님 이름이 기억이 안 나요. 으아..기억이 안나요. 송중기 선배님이랑 같은 스타일리스트 실장님이신데 << 레종드 웃김..



(하나하나 다 킬포임 영상으로 꼭 봐야함) pic.twitter.com/8b4BrRjxDV — 상상☁️ (@imagine__Drama) January 16, 2023

洪慶其實出道不久，1996年生的他讀高中時開始對電影感興趣，第一部作品是在《學校2017》中飾演配角「元秉久」，《翻供》亦是他的電影處女作。



接下來洪慶將出演新劇《混凝土市場》，還有消息稱他將接拍韓版《聽說》、擔任原版中彭于晏的角色，讓人對他的未來十分期待！



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