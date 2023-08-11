原来这些都是他！洪庆凭《恶鬼》刷新认知度，去年颁奖礼经典发言再引关注

最近SBS电视剧《恶鬼》圆满完结，除了金泰梨和吴正世饰演的驱鬼搭档外，刑警「李弘塞」的饰演者洪庆也获得不少关注。 其实这位演员近期在不少作品都有展露头脸！

除了《恶鬼》之外，洪庆比较有存在感的角色还有《弱美男英雄》里让人火大的吴范锡：



《火星生活》自称耳朵里有窃听器的病人吴英秀：



《德鲁纳酒店》里盲人女鬼想要找到的亲切面包店店员：



《红天机》中女主的画师好友崔定：



《D.P：逃兵追缉令》霸凌新兵、要对方表演「高射炮」的柳伊江：



电影《翻供》里申惠善的弟弟安宗秀：



还有少女时代太妍去年推出的歌曲《Can't Control Myself》，MV男主角也是他！



去年洪庆凭藉《翻供》斩获第57届百想艺术大奖的电影部门男子新人演技奖，发表获奖感言时一整个激动紧张到不行，想表达感谢却一个名字也想不起来，最legend的是要感谢造型师时：「想不起来... 啊想不起来！是和宋仲基前辈同一位室长前辈！实在想不起来，对不起！」台下嘉宾都被他真诚青涩的模样逗到笑不停XD



57회 백상 예술대상

영화 남자 신인상 홍경 소감 킬포 모음

남의 수상소감 보고 웃는 게 진짜 죄송한데 개욱김ㅠ

- 스타일리스트 실장님 이름이 기억이 안 나요. 으아..기억이 안나요. 송중기 선배님이랑 같은 스타일리스트 실장님이신데 << 레종드 웃김..



(하나하나 다 킬포임 영상으로 꼭 봐야함) pic.twitter.com/8b4BrRjxDV — 상상☁️ (@imagine__Drama) January 16, 2023

洪庆其实出道不久，1996年生的他读高中时开始对电影感兴趣，第一部作品是在《学校2017》中饰演配角「元秉久」，《翻供》亦是他的电影处女作。



接下来洪庆将出演新剧《混凝土市场》，还有消息称他将接拍韩版《听说》、担任原版中彭于晏的角色，让人对他的未来十分期待！



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