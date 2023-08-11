原来这些都是他！洪庆凭《恶鬼》刷新认知度，去年颁奖礼经典发言再引关注
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原来这些都是他！洪庆凭《恶鬼》刷新认知度，去年颁奖礼经典发言再引关注

明星   2023年8月11日   星期五18:29   Sani  

（封面图源：SBS《恶鬼》、Wavve《弱美男英雄》、SBS《红天机》剧照）

最近SBS电视剧《恶鬼》圆满完结，除了金泰梨和吴正世饰演的驱鬼搭档外，刑警「李弘塞」的饰演者洪庆也获得不少关注。 其实这位演员近期在不少作品都有展露头脸！

（图源：SBS《恶鬼》剧照）

除了《恶鬼》之外，洪庆比较有存在感的角色还有《弱美男英雄》里让人火大的吴范锡：
（图源：Wavve《弱美男英雄》剧照）

《火星生活》自称耳朵里有窃听器的病人吴英秀：
（图源：OCN《火星生活》截图）

《德鲁纳酒店》里盲人女鬼想要找到的亲切面包店店员：
（图源：tvN《德鲁纳酒店》截图）

《红天机》中女主的画师好友崔定：
（图源：SBS《红天机》剧照）

《D.P：逃兵追缉令》霸凌新兵、要对方表演「高射炮」的柳伊江：
（图源：Netflix《D.P：逃兵追缉令》截图）

电影《翻供》里申惠善的弟弟安宗秀：
（图源：电影《翻供》剧照）

还有少女时代太妍去年推出的歌曲《Can't Control Myself》，MV男主角也是他！
（图源：YouTube@SMTOWN截图）

去年洪庆凭藉《翻供》斩获第57届百想艺术大奖的电影部门男子新人演技奖，发表获奖感言时一整个激动紧张到不行，想表达感谢却一个名字也想不起来，最legend的是要感谢造型师时：「想不起来... 啊想不起来！是和宋仲基前辈同一位室长前辈！实在想不起来，对不起！」台下嘉宾都被他真诚青涩的模样逗到笑不停XD

洪庆其实出道不久，1996年生的他读高中时开始对电影感兴趣，第一部作品是在《学校2017》中饰演配角「元秉久」，《翻供》亦是他的电影处女作。
（图源：J,WIDE-COMPANY）

接下来洪庆将出演新剧《混凝土市场》，还有消息称他将接拍韩版《听说》、担任原版中彭于晏的角色，让人对他的未来十分期待！

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