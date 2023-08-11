車太鉉根本「麻煩精」XD帶金鍾國出門遊玩不停幫倒忙，找不到帳篷出口荒謬畫面超爆笑！

最新一集《我家的熊孩子》車太鉉久違作客啦！找摯友金鍾國出門遊玩，信誓旦旦說要讓他「休息」，豈知真正休息的根本是他自己！

兩人來到釣魚場，但車太鉉根本不會釣魚還要金鍾國手把手教學，最後也是金鍾國獨自釣到魚（雖然跑掉了）。車太鉉從釣魚就把「休息吧」掛在嘴邊，但他從未讓金鍾國休息，在金鍾國釣到魚正在處理魚鉤時，車太鉉卻搞出麻煩，說要搭帳棚卻把自己包在裡面出不來，畫面荒謬到令人爆笑出聲。



順利脫逃的車太鉉，不管勸阻就是要搭帳棚躺下，拗不過的金鍾國只好邊唸邊生氣邊幫忙。兩個人在帳篷裡享受短暫的兩人世界(?)後，車太鉉又起身找麻煩想烤肉，鳳梨（波蘿）果肉挖不出來由金鍾國「發力」處理，不會點燃火源也是由金鍾國來。



最後完全變成車太鉉喊累在休息了，主動幫金鍾國畫理想型畫像，說很像《踢球的她們》裡頭FC ANACONDA球隊的主播！也難怪前面刻意提到《踢球的她們》了，根本是想牽線了吧～！幸好，金鍾國因此被「麻煩精」車太鉉逗樂，一切疲勞好像煙消雲散了。



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