好刺激的設定！李洙赫有望出演漫改劇《S Line》，凡有過關係的人都被可見紅線連接！

今日據iMBC獨家報導，李洙赫將為 《殺人者o難堪》原作者另一部網漫作品《S Line》真人版擔任男主角。

《S Line》將日常與非日常融合在一起，展現各種各樣的人類群像。 某一天，人類頭頂出現肉眼可見的「紅色線」，線的另一頭連接著曾發生肉體關係的人。 原作生動現實地描繪了羞於見人的陰暗面一夕之間被迫曝光後出現的社會萬象，獲得讀者好評。



原著作者CCOMABE是相當有名的漫畫家，創作過《幻想之龍》《PTSD》《異種格鬪技》《未決》等多部人氣作品，其中《殺人者o難堪》已被改編成真人版電視劇，由孫錫久、崔宇植、李熙俊主演。

李洙赫2006年作為模特出道，憑藉俊美顏值、高挑身材和魅力中低音獲得關註，2010年出演電影《依帕內瑪少年》出道，之後陸續出演《高校處世王》《夜行書生》《Born Again》《還有明天》《某一天滅亡來到我家門前》等劇集，以及《醜男大變身》《恐怖故事2》《Pipeline 霹靂油俠》等電影。





與全鐘瑞、金武烈、池昌旭、 鄭柔美等合作的新劇《御史王後》也已於本月初開拍，讓人對他的活躍十分期待。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞