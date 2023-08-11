车太铉根本「麻烦精」XD带金钟国出门游玩不停帮倒忙，找不到帐篷出口荒谬画面超爆笑！

最新一集《我家的熊孩子》车太铉久违作客啦！找挚友金钟国出门游玩，信誓旦旦说要让他「休息」，岂知真正休息的根本是他自己！

两人来到钓鱼场，但车太铉根本不会钓鱼还要金钟国手把手教学，最后也是金钟国独自钓到鱼（虽然跑掉了）。车太铉从钓鱼就把「休息吧」挂在嘴边，但他从未让金钟国休息，在金钟国钓到鱼正在处理鱼钩时，车太铉却搞出麻烦，说要搭帐棚却把自己包在里面出不来，画面荒谬到令人爆笑出声。



顺利脱逃的车太铉，不管劝阻就是要搭帐棚躺下，拗不过的金钟国只好边念边生气边帮忙。两个人在帐篷里享受短暂的两人世界(?)后，车太铉又起身找麻烦想烤肉，凤梨（波萝）果肉挖不出来由金钟国「发力」处理，不会点燃火源也是由金钟国来。



最后完全变成车太铉喊累在休息了，主动帮金钟国画理想型画像，说很像《踢球的她们》里头FC ANACONDA球队的主播！也难怪前面刻意提到《踢球的她们》了，根本是想牵线了吧～！幸好，金钟国因此被「麻烦精」车太铉逗乐，一切疲劳好像烟消云散了。



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