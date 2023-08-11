【韓網熱帖】不追星的人看到愛豆戀愛傳聞時的心情，引韓國網友熱評

愛豆到底能不能公開談戀愛啊？

先有BLACKPINK JISOO和男演員安普賢承認交往，後有SEVNETEEN Joshua疑似戀曝光，震撼了整個愛豆圈。 尤其是後者，對不少愛豆粉們來說無異於晴天霹靂。 從網傳的Joshua與幽女友共享衣櫥，到演唱會上女友到場，每次有新證據出現令不少克拉妹（SVT粉絲名）傷心，韓網上也出現了不少粉絲打算脫粉的文章。對於愛豆談戀愛，非粉和追星族的心理感受完全不同，theqoo上就有網友描繪了非粉看到愛豆戀情消息時的心情，引來了不少網友的積極討論。



撰寫者表示：「D某社：拍到愛豆OOO與知名網紅戀情」，不追星的人看到這種新聞的心情是：哇喔，祝賀祝賀，沒有什麼特別的想法。 當看到因為戀情爆光而憤怒的粉絲時，不追星的人的心情又變成：嗯？ 愛豆不能談戀愛嗎？ 粉絲們是帶著與本命談戀愛的心情去喜歡他們的嗎？？ 粉絲會回答「當然不是類似戀愛的感覺啊』，只剩下不追星的人獨自淩亂，既然不是帶著戀愛的感覺去追星，且不也反對愛豆戀愛，但是為什麼這麽痛恨愛豆公開戀愛和在IG上秀恩愛呢???」 （PS：原帖登載在theqoo上，短短幾十分鐘就產生了900多條評論，但很快原帖被刪除，daum cafe中有相同的帖子，但並無留言，以下留言均節選自theqoo原帖）



韓國網民評論：

1. 非粉才不關心粉絲的反應呢，只會停留在誰和誰談戀愛了

2. 不需要非粉去了解粉絲的心情，你說一句「喔，是這樣啊」就夠了

3. 作為粉絲我也不是很理解，愛豆超過30歲了為什麼談戀愛還不能表現出來，雖然愛豆確實要給人親和力的感覺，但他本職工作還是歌手啊，業務能力強就好了啊，為什麼因為談戀愛了就要被罵呢？ 有些粉絲說自己投資了錢和時間，所有的業餘愛好不都要花費錢和時間？？

4. 因為戀愛被罵的愛豆大部份都是因為穿了情侶款、刻意表現出自己在談戀愛，被罵也是活該

5. 談戀愛沒關係啊，但是你不能在官方場合搞一些只有你倆知道的小動作，說一些聽起來像是對粉絲說的，實則是對女友說的甜言蜜語，也不能在給粉絲簽名的時候隱藏女友的愛稱，把粉絲送的禮物轉送給女友

6. 真正的非粉除了那些頂流愛豆之外，其他人都不認識

7. 非粉看到這種題目也只會劃過

8. 把女友帶到工作場合，連非粉看了都會生氣吧

9. 粉絲也不關心非粉的心理

10. 即使不是類似戀愛的感覺，但「你對我來說很重要，我們的目標是ooo，能夠走到現在是因為有你這樣的同伴，因為你，我才產生了勇氣」，這些都是愛豆和粉絲之間的情感交流，突然有一天粉絲發現這根本就是自己單方面的想法，本命珍惜的人另有其人，當然會很生氣啦

11. 非粉看到這種消息也不會說「祝賀祝賀」，只會覺得：喔，他倆談戀愛了，繼續看下一條新聞

12. 粉絲最討厭別人說追星是在追求那種類似戀愛的感覺

13. 怎麼比喻粉絲的心情的，就是你看到同事把女友帶到了公司裡，懂了嗎

14. 非粉沒有投入真情實感啊，粉絲花了那麼多錢和精力追星，當然有權利生氣了

15. 粉絲因為喜歡愛豆買了很多同款，最後發現買的是你和女友的情侶款，怎麼可能不覺得噁心

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