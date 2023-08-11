【韩网热帖】不追星的人看到爱豆恋爱传闻时的心情，引韩国网友热评

爱豆到底能不能公开谈恋爱啊？

先有BLACKPINK JISOO和男演员安普贤承认交往，后有SEVNETEEN Joshua疑似恋曝光，震撼了整个爱豆圈。 尤其是后者，对不少爱豆粉们来说无异於晴天霹雳。 从网传的Joshua与幽女友共享衣橱，到演唱会上女友到场，每次有新证据出现令不少克拉妹（SVT粉丝名）伤心，韩网上也出现了不少粉丝打算脱粉的文章。对於爱豆谈恋爱，非粉和追星族的心理感受完全不同，theqoo上就有网友描绘了非粉看到爱豆恋情消息时的心情，引来了不少网友的积极讨论。



撰写者表示：「D某社：拍到爱豆OOO与知名网红恋情」，不追星的人看到这种新闻的心情是：哇喔，祝贺祝贺，没有什么特别的想法。 当看到因为恋情爆光而愤怒的粉丝时，不追星的人的心情又变成：嗯？ 爱豆不能谈恋爱吗？ 粉丝们是带著与本命谈恋爱的心情去喜欢他们的吗？？ 粉丝会回答「当然不是类似恋爱的感觉啊』，只剩下不追星的人独自淩乱，既然不是带著恋爱的感觉去追星，且不也反对爱豆恋爱，但是为什么这麽痛恨爱豆公开恋爱和在IG上秀恩爱呢???」 （PS：原帖登载在theqoo上，短短几十分钟就产生了900多条评论，但很快原帖被删除，daum cafe中有相同的帖子，但并无留言，以下留言均节选自theqoo原帖）



韩国网民评论：

1. 非粉才不关心粉丝的反应呢，只会停留在谁和谁谈恋爱了

2. 不需要非粉去了解粉丝的心情，你说一句「喔，是这样啊」就够了

3. 作为粉丝我也不是很理解，爱豆超过30岁了为什么谈恋爱还不能表现出来，虽然爱豆确实要给人亲和力的感觉，但他本职工作还是歌手啊，业务能力强就好了啊，为什么因为谈恋爱了就要被骂呢？ 有些粉丝说自己投资了钱和时间，所有的业余爱好不都要花费钱和时间？？

4. 因为恋爱被骂的爱豆大部份都是因为穿了情侣款、刻意表现出自己在谈恋爱，被骂也是活该

5. 谈恋爱没关系啊，但是你不能在官方场合搞一些只有你俩知道的小动作，说一些听起来像是对粉丝说的，实则是对女友说的甜言蜜语，也不能在给粉丝签名的时候隐藏女友的爱称，把粉丝送的礼物转送给女友

6. 真正的非粉除了那些顶流爱豆之外，其他人都不认识

7. 非粉看到这种题目也只会划过

8. 把女友带到工作场合，连非粉看了都会生气吧

9. 粉丝也不关心非粉的心理

10. 即使不是类似恋爱的感觉，但「你对我来说很重要，我们的目标是ooo，能够走到现在是因为有你这样的同伴，因为你，我才产生了勇气」，这些都是爱豆和粉丝之间的情感交流，突然有一天粉丝发现这根本就是自己单方面的想法，本命珍惜的人另有其人，当然会很生气啦

11. 非粉看到这种消息也不会说「祝贺祝贺」，只会觉得：喔，他俩谈恋爱了，继续看下一条新闻

12. 粉丝最讨厌别人说追星是在追求那种类似恋爱的感觉

13. 怎么比喻粉丝的心情的，就是你看到同事把女友带到了公司里，懂了吗

14. 非粉没有投入真情实感啊，粉丝花了那么多钱和精力追星，当然有权利生气了

15. 粉丝因为喜欢爱豆买了很多同款，最后发现买的是你和女友的情侣款，怎么可能不觉得恶心

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