《与神同行》地狱使者「神」级重聚河正宇 x 朱智勋，电影《救参的士》9／7来到香港使命必达！

继2018年热爆全球的《与神同行》后，两位地狱使者河正宇、朱智勋首次再度合作！

拍摄由《尸战朝鲜》导演金成勋执导的全新韩式动作爽片《救参的士》，超有默契联手救参！电影改编自1986年黎巴嫩韩国外交官遭绑事件，故事讲述无家底又黑仔的韩国外交官敏俊（河正宇 饰），为了得到前往美国分局工作的机会，自告奋勇只身来到黎巴嫩，部署亿万赎金的救参行动，誓要救出外交官同事，谁不知一到埗便误打误撞上了韩籍的士司机兼骗子潘秀（朱智勋 饰）的车！一轮「飞的」逃避追捕过后，敏俊使出美国签证利诱潘秀协助救参行动，二人旋即展开国家级任务。



在《救参的士》预告片中见到不少靓仔的士佬朱智勋的「飞的」镜头，亦有枪战追逐等场面，但河正宇与朱智勋的幽默对答亦相当吸引。事实上河正宇和朱智勋私底下非常老友，河正宇更直言与朱智勋拍《救参的士》时的默契「好到无嘢讲！」事实上今次拍摄绝不轻松，摄制队远赴北非摩洛哥取景拍摄，河正宇及朱智勋也在摩洛哥朝夕相对了5个月，还要在气候炎热的状况下拍摄动作及飞车镜头，亦要苦练阿拉伯语及法语。



河正宇表示拍摄现场经常出现很多变数，但他跟朱智勋会灵活运用现场的氛围，一起互相配合拍摄，「感受到大家对彼此的信任，对戏时充满乐趣！」朱智勋则说两人是很有爱的战友：「拍摄现场其实好令人感动㗎，而且非常刺激。」其实朱智勋早在5年前已收到导演金成勋邀请他拍摄《救参的士》，据说当他知道河正宇已决定参演，即时连剧本都未睇就马上向导演道谢并答应演出，兄弟档拍住上一齐再次出动！



故事大纲：斥资200亿韩元打造，《尸战朝鲜》导演金成勋最新秒杀感官动作巨献！《与神同行》地狱使者河正宇、朱智勋联手再现「神」级默契！没有学霸背景的黑仔外交官敏俊（河正宇 饰）一直无法脱离中东分局，某天接听了於黎巴嫩失踪超过一年的外交官同事的暗号，为了一展抱负到美国分局工作，只好亲自请缨到黎巴嫩部署亿万赎金的救参行动！敏俊带著巨额赎款只身前往黎巴嫩，误打误撞上了韩籍的士司机兼骗子潘秀（朱智勋 饰）的车，更招来军队及黑帮拦途截劫，被迫杀入子弹横飞的夺命公路！身处黎巴嫩的敏俊每一秒都在斗智斗力，到底单凭二人之力可否完成国家级任务？

改编自1986年韩国外交官於黎巴嫩被绑架事件，远赴摩洛哥及义大利取景，历时7个月拍摄，绝对是今年备受瞩目的韩国动作巨献！



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