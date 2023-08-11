演技这麽差吗？《无用的谎言》开播后黄旼炫遭全网吐槽：担不起男主角的重任！

《无用的谎言》正式开播，反响却不如预期。

《无用的谎言》由男团NU'EST出身的黄旼炫和韩国「三金童星之一」的金所泫携手主演，是一部以「能识破他人谎言的超能力」为主的悬疑罗曼史，开播前就因主演阵容的关系受到了极大的关注，原以为这些关注度会反映在收视率上，没想到开播之后反响不如预期，男主角黄旼炫的演技更是被全网吐槽。



金所泫因是童星出身，演技不用说。黄旼炫先前是爱豆成员，近几年转战影视剧圈，与金所泫相比表演经验明显不足。 随著剧情的深入，他的演技问题越来越明显，被韩国观众批评演技不在线，根本撑不起男主角的重任和剧情，最重要的是无法带领观众入戏。



韩国观众普遍对於演员的演技有著极高的要求，不会因为对方是爱豆，拥有高人气就对他的演技睁一只眼闭一只眼。 《无用的谎言》开播之后，韩网上已经出现数个吐槽黄旼炫演技的帖子，众人评论：「好奇导演和编剧的脑回路，到底是什么样的脑子才会选这种演技那么烂的爱豆当主演」、「女主演技那么好，更衬的他演技烂了」、「可惜了金所泫的演技」、「 他没法打破自己的框架，以为压低声音就行了，身为主演要好好引领剧情发展啊」、「又不是第一次演戏，怎么这麽差劲，台词功底也差」、「全靠脸」、「是男主阻止了我看这部戏」、「男主的演技有些过分了」、「男主的台词都是一个音调，好神奇啊」等。



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