超细心！机场内遇小朋友被人群围堵，李俊昊伸手+轻声提醒

当时，对於那个小朋友来说，李俊昊就是超人一样的存在吧。

7日，演员李俊昊结束了在日本举行的「2023 Arena Tour」行程之后经由金浦仁川机场返回韩国。 近段时间他凭藉《衣袖红镶边》、《欢迎来到王之国》两部作品人气大爆发，前来接机的粉丝越来越多。 当大家看到李俊昊的身影之后，现场瞬间吵杂起来，许多人开始往他身边挤。 在保全人员的护卫之下徐徐前行的李俊昊突然停了下来，原来是他看到了不远处的小朋友与妈妈，像是提醒大家小心小朋友一样伸出一只手，在李俊昊的照顾之下，小朋友和妈妈成功避开人群走了出去，李俊昊也安全抵达了停车处，直到上车前的最后一秒他都始终保持微笑-133 积极-营业。 看到这一幕，不少粉丝称赞李俊昊细心、体贴。



李俊昊和润娥携手主演的《欢迎来到王之国》完美落幕，2代爱豆团的俊男美女主演罗曼史剧足以赚足粉丝的目光，加之俩人都是实力偶像派，演技可圈可点，使得该剧收视率也一直十分稳定，最后一集还刷新了自身最高收视率纪录，为这部剧画上了完美的句号。

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