Disney+韓劇《MOVING異能》特效宛如電影大片！斥資500億，趙寅成、韓孝周 、柳承龍化身超能力者

讓人期待已久的Disney+韓劇《MOVING異能》終於要播出了，本劇集結柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉、柳承範、金成均等資深大咖，以及李正河、高允貞、金度勳三位備受注目的新生代演員加入，斥資500億韓元的特效畫面，許多堪比電影的場景，寫下韓劇特效的新篇章！

《MOVING異能》劇情改編自姜草的同名漫畫，以超級英雄、科幻動作為題材，講述三位擁有特殊能力的高中生，與他們藏有不可告人秘密的父母們，一起對抗來自北方的巨大威脅。





看點1.當超能力走入現實，細膩描繪人性

本劇雖然以超能力為主題，充斥著特效場面，但「超能力」在編劇導演細膩的刻畫下，並不會讓人覺得悖離現實。當超能力走進現實，反而更凸顯出「人性」的本質與弱點，放大了關於親情家庭、校園教育、同儕相處等的議題。劇中擁有超能力的角色，並不像英雄電影那樣高調風光，被世人追捧，而是平凡低調，就像是你我周遭會遇到的市井小名，他們身上的故事也彷彿圍繞在我們，編劇想傳達的更像是：「感同身受的理解別人，才是一種超能力。」





看點2.李正河、高允貞、金度勳3位新生代演員

有著超能力的三位高中生李正河、高允貞、金度勳，在劇中佔有吃重戲份，高允貞飾演張喜秀，繼承了爸爸的再生能力；李正河飾演金奉皙，繼承了爸爸金斗植的飛行能力和媽媽李美賢超人的五感，但平常隱藏的很好，在媽媽細心呵護下成為了善良且單純樂觀的青年；金度勳飾演李強勳，繼承父母擁有強大的力氣，在同學眼中是品學兼優的班代。3人雖然同是超能力者，但個性截然不同，張喜秀和金奉皙充滿正義感讓兩人一拍即合，李強勳品學兼優，卻總是獨來獨往相當冷漠，身為同班同學的3人隨著劇情發展會有什麼故事和火花產生呢？很讓人期待呀！



看點3.柳承龍、韓孝周、趙寅成，超狂演員陣容

《MOVING異能》從開播前就話題不斷，其中一個原因就是因為本劇集結超多大咖演員，柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉、柳承範、金成均等，幾位資深演員無可挑剔的演技，也絕對是看點之一。柳承龍、韓孝周飾演超能力父母，獨立撫養孩子長大，想辦法謀生養家，還因為孩子傳承了超能力必須低調生活，可以說是把所有心力和重心都放在了小孩身上！趙寅成和金成均兩個角色背後的故事，則會隨著劇情發展慢慢浮出水面。



看點4.斥資500億韓元的特效畫面，宛如電影情節

雖然是戲劇，但《MOVING異能》在特效畫面的部分一點都不馬虎，斥資500億韓元的高成本製作，更集結了9個國家60幾個工作室一同投入特效製作，在超能力的描寫和呈現方式，都彷彿是電影一般細膩，劇中精采的武打動作更是結合了巴西戰舞、街舞等元素。高規格的製作，在鏡頭前呈現給觀眾，大家在觀看本劇時，一定能夠感受到畫面帶來的震撼，也驚嘆韓劇在特效部分不斷進步提升，為動作劇寫下新篇章。



看點5.反映韓國現實的「韓國式英雄動作劇」

英雄題材可能會讓人聯想到英雄救美、拯救世界等浪漫的故事，但本劇的故事卻相當「韓國式」，你會見到韓國常見的社會議題。韓國頻傳的校園霸凌，在本劇也被血淋淋且細膩的呈現，如果你有超能力，你會選擇勇敢挺身而出嗎？若你挺身而出會造成自己被退學、爸爸被迫賣房子搬家呢？編劇把許多韓國社會案件也寫進了劇情，是一部題材豐富，情感層層推疊、有深度的「韓國式英雄動作劇」。

《MOVING異能》Disney+獨家播出，8/9上線7集，之後每周更新2集，結局連上3集，想必畫面動作絕對令人驚艷。

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