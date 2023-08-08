《歡迎來到王之國》充滿愛的幸福完美結局！潤娥兼顧了愛情與夢想、俊昊超黏甜度太高！（EP.15 –16完）

[有雷] 《歡迎來到王之國》終於送上美麗結局，收視率的表現也相當傲人，在Netflix平台也躍升至冠軍。李俊昊終於與母親重逢，潤娥也在深思熟慮之下前往追逐自己的夢想。兩人的戀情最終也走向紅毯的另一端，送上王子與公主的完美結局。

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具元（李俊昊飾）母親現身，感嘆天嗣朗（潤娥飾）竟與自己當天的遭遇相似，與希望具元父親能夠支持兒子的選擇。具元被熟悉的聲音叫住，原來是他朝思暮想的母親，面對許久沒見到的母親，他卻以犀利嚴肅的態度與母親對話，希望媽媽從此之後能為自己而活，母親也說明了當時不得已選擇離開，具元終於化解了對母親的不諒解。



雖然被調派至偏遠的飯店服務，嗣朗依舊努力但卻也受到冷言冷語對待，不過這家飯店卻面臨歇業危機，並即將被出售。具元終於來到此地與嗣朗重逢，並表示願意收購此酒店，打造為森林休憩飯店，讓員工士氣大振，甚至將不擅經營的社長趕走，也將嗣朗帶回了首爾。



具元精心策畫了一場求婚，帶著嗣朗來到之前她生日曾一起來過，還被誤認為情侶的餐廳，更準備了大批無人機在空中排成了大愛心。正要獻上戒指之際，嗣朗卻突然提出了離職宣言，讓具元暫時收起了戒指，決定先為嗣朗的夢想應援。奶奶更是為嗣朗存下了一大筆錢，在此刻也支持她往夢想前進。



嗣朗思考了許久，決定離開王者酒店，她也告知會長這個決定，表示自己希望不以員工的身分跟具元交往。她決定打造一個屬於自己的酒店，雖然一切從頭開始，她找到了海邊絕佳地點，裝潢成溫馨美麗的民宿「Amor愛神酒店」。具元也不斷出現在此地幫忙嗣朗，還親自來應徵成為假日工讀生，也終於拿出了上次沒送出的戒指，上演求婚記，兩人終於能夠踏上紅毯。



天造地設的兩人終於舉辦了美麗的婚禮，具元的姐姐也重新找回了對孩子的愛，嗣朗的空姐室友平和，也順利與後輩路雲正式交往，具元問：「一起走嗎？」嗣朗說：「無論到哪裡都奉陪」，王子與公主從此以後過著幸福快樂的日子。



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