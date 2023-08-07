期待黃致列的重逢時光，即將於8月12與13日連續兩天隆重登場!

「親愛的粉絲大人們，近來好嗎？」聽到黃致列以中文的迷人嗓音親切問候，粉絲們的心是不是快被融化了呢？從聖誕節來台舉辦的簽名會，至今又過了許久，歷經這麼多年沒能聽見黃致列的歌聲與舞台演出，不禁讓粉絲們紛紛敲碗期待。

歌手黃致列計畫提早與粉絲們先過七夕情人節，即將在本週末連續兩日，在板橋新北市政府多功能集會堂開唱，一圓粉絲們的相思夢！帶著最新迷你專輯「禮物」偕同精心策劃的五人樂團，外加「驚喜橋段」與近距離接觸，黃致列釋出滿滿的粉絲福利，正是送給粉絲大人們最大誠意的禮物。因為疫情關係，睽違已久的海外演出，讓人格外期待，黃致列也表示，這次來台開唱與往常不同，不僅特別帶來五人LIVE BAND搭配他動人的歌聲，兩日的演唱會更規劃了8/12《好久不見》與8/13《妳我重逢》不同主題連演出內容與曲目，要帶給粉絲們最豪奢的舞台享受。



為了寵愛粉絲，還有更讓人驚喜的大禮，就是提前在8/11演唱會的前一天，舉辦一場線下面對面的簽名會，讓粉絲大人們幸福滿滿的活動與多項粉絲福利，保證讓現場粉絲們都心花朵朵開。帶著妳對黃致列滿滿的愛，到現場跟他一起，集滿能量，創造幸福的共處時光吧！



粉絲福利相關資訊:

8月8日晚上23點前購票者，享有以下抽獎福利資格，

中獎名單將於8月10日公告於KKTIX活動頁面。

➣ 粉 絲 福 利

簽名專輯:

A區:35名 / B區:10名 / C區:5名

簽名海報:

A區:65名 / B區:25名 / C區:10名

＜粉絲福利不得重複中獎＞

2023 黃致列 MINI CONCERT IN TAIPEI 活動資訊

演出時間：

Day 1第一場 - 2023年8月12日 18:30(入場時間:17:30)＜好久不見＞

Day 2第二場 - 2023年8月13日 15:30(入場時間:15:00)＜妳我重逢＞

活動地點：新北市政府3F多功能集會堂(新北市板橋區中山路一段161號3樓)

購票方式：KKTIX及全台全家便利商店

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