李泳知辣評近日暴增的隨機攻擊&預告傷人事件：「一點都不帥，不如回家切黃瓜」

李泳知昨日更新個人Twitter，針對近來突然變多的持刀揮舞事件分享看法，獲得很多人點讚。

李泳知寫道：「因為揮刀之類的事，朋友們超過七八個小時聯繫不到就會開始擔心，真的好煩。 拿著刀亂竄真的一點都不帥，還不如用那個刀回家切黃瓜。」



칼부림 어쩌고저쩌고때문에

지인들 연락 7-8시간 이상 안 되면 괜히

걱정되는거 진짜 짜증난다



칼 들고 설치는거 하나도 안 멋있으니까

그 칼로 집에서 오이나 썰어라 — 이영지 (@dokgodieinsaeng) August 6, 2023

讓李泳知心煩的是韓國最近一系列持刀揮舞和預告傷人事件。 上月21日有人在首爾新林地鐵站持刀隨機砍人，造成1死3傷。本月3日又有人在城南市盆唐區書峴洞一帶犯案，嫌疑人（22歲）駕車衝上AK廣場附近人行道、造成1死4傷;，隨後進入購物中心一層和二層向職員和顧客揮舞兇器，造成9人受傷，其中8人都是重傷。

隨後網上迅速出現多篇聲稱將在某事某地揮刀的貼文，截至6日中午，韓警方已抓捕全國各地46名發帖人，其中大多數都是未成年人，稱上傳「殺人預告」只是開玩笑、出於模仿心態、好奇能獲得多少關注。 其中一名發帖人還是現役軍人，目前已被警方送交給憲兵隊。



因接連事件造成的不安氣氛，近日防身用品的銷量急劇上升，很多民眾都感到不安，李泳知的發言可謂說出大家心聲。

此外，李泳知8月4日通過個人YT頻道「雖然沒準備什麼菜」最近一期節目中宣佈，已將第二季節目的周邊銷售所得7千5百萬加上自掏腰包湊滿1億韓元，於近日捐給了因洪水而身陷困境的災民; 上月13日也通過Twitter透露以捐款代替冰桶挑戰，捐贈1千萬韓元用於建設韓國首家漸凍症療養醫院。



아이스버킷 챌린지는

얼음물을 맞는 대신 기부하는 방법도 있다는 거

널리 퍼졌으면 합니다 pic.twitter.com/glgnxMA87N — 이영지 (@dokgodieinsaeng) July 13, 2023

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