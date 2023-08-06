《黑暗榮耀》林智妍做客《劉QUIZ》透露演反派秘訣：「無法獲得所有人喜歡，不如讓所有人討厭！」

原來林智妍是一開始就打定主意把《黑暗榮耀》涎鎮塑造成無可救藥的人渣，而且她真的做到了！

本週《劉QUIZ ON THE BLOCK》請來林智妍做客，聊到令她以反派爆紅的話題之作《黑暗榮耀》。林智妍表示讀劇本和拍攝時已預感這部劇會紅，因為每位演員的戲都有痛快淋漓的宣洩感；她對朴涎鎮的定義「臭婊子」也和編劇導演一拍即合，試鏡後立即就和金銀淑一起去喝酒了XD



林智妍出道以來演過包括大尺度戲份在內的眾多角色，卻是第一次挑戰演反派，被問到會否擔心看起來太壞時，她表示：「我演戲10年，雖然未曾獲得所有人喜歡，但如果能讓所有人都討厭我，好像也蠻值得試試？一直很想挑戰反派，既然演就要壞到底，希望大家對我討厭到無以復加。」



林智妍提到劇中不小心用菸頭燒穿裙子、氣得大喊大叫的場面，笑說：「原來這就是反派的宣洩感啊！（現實生活中）哪有機會這樣發脾氣？」



此外，林智妍還透露從小就想演戲，讀大學時拍了很多獨立電影、自詡「韓藝綜全道嬿」，但第一部商業片《人間中毒》的尺度和輿論還是讓她很有壓力，幸好有媽媽給與肯定和鼓勵，回憶起來雖然面帶笑容仍眼眶泛紅。



節目播出後，林智妍開朗灑脫的個性獲得很多網友好評，讓人忍不住期待她在下一部作品中的精彩表現！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞