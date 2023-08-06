少女時代16週年發布特別MV！成員IG紛紛慶祝，SM官咖訊息卻缺Sunny疑提前透露不續約

「韓流女帝」少女時代走過十幾年，成員雖然不見得都留在SM娛樂，去年15週年卻仍合體發行紀念專輯帶給粉絲S♡NE一份禮物。昨日8月5日是她們逢16週年紀念日。

少女時代官方YouTube發布了一支特別影片，是去年紀念專輯《FOREVER 1》收錄曲〈Lucky Like That〉MV，MV內包含成員們當時錄音、練舞、拍攝MV的畫面，還有Fan Meeting現場畫面，帶著S♡NE回顧少女時代去年回歸的點點滴滴，加上歌詞化用了許多經典歌曲之詞，如「願望」、「再次重逢的世界」表示和S♡NE相遇有多幸運，粉絲頌MV相當感動人。徐玄分享MV就寫下歌詞「從初次見面那瞬間就已經開始／再次重逢的世界中的我們／像命運般Lucky like that／少女時代♥願望 Happy 16th Anniversary」。



其他成員在這天也紛紛在個人限時動態分享官方製作的16週年慶賀圖，而秀英放了自己慶祝16週年對著蛋糕許願的照片，文字寫著「許了相同的願望（♥+祈禱）」，俞利認證了香港S♡NE的大樓外牆應援。



在這16週年紀念日卻有個美中不足的地方，少女時代官咖發布特別訊息，有仍在SM娛樂旗下的太妍、孝淵、俞利與潤娥，獨缺Sunny。明明官咖藝人頁面還有Sunny，但16週年貼文包括紀念品的販售都不見Sunny，事情傳到theqoo論壇，網友紛紛懷疑她是不是和SM娛樂不續約了。



有人認為她叔叔李秀滿都不在SM娛樂了，她留下來也沒什麼意義，但後頭不少人反駁Sunny並非靠關係進入SM娛樂，兩者毫無相干。另外也有人批評SM娛樂在紀念日以這樣的方式提前透露Sunny不續約非常不妥，大部分都祝福Sunny去更好的地方發展，期待她能solo活動。



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