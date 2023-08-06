少女时代16周年发布特别MV！成员IG纷纷庆祝，SM官咖讯息却缺Sunny疑提前透露不续约

「韩流女帝」少女时代走过十几年，成员虽然不见得都留在SM娱乐，去年15周年却仍合体发行纪念专辑带给粉丝S♡NE一份礼物。昨日8月5日是她们逢16周年纪念日。

少女时代官方YouTube发布了一支特别影片，是去年纪念专辑《FOREVER 1》收录曲〈Lucky Like That〉MV，MV内包含成员们当时录音、练舞、拍摄MV的画面，还有Fan Meeting现场画面，带著S♡NE回顾少女时代去年回归的点点滴滴，加上歌词化用了许多经典歌曲之词，如「愿望」、「再次重逢的世界」表示和S♡NE相遇有多幸运，粉丝颂MV相当感动人。徐玄分享MV就写下歌词「从初次见面那瞬间就已经开始／再次重逢的世界中的我们／像命运般Lucky like that／少女时代♥愿望 Happy 16th Anniversary」。



其他成员在这天也纷纷在个人限时动态分享官方制作的16周年庆贺图，而秀英放了自己庆祝16周年对著蛋糕许愿的照片，文字写著「许了相同的愿望（♥+祈祷）」，俞利认证了香港S♡NE的大楼外墙应援。



在这16周年纪念日却有个美中不足的地方，少女时代官咖发布特别讯息，有仍在SM娱乐旗下的太妍、孝渊、俞利与润娥，独缺Sunny。明明官咖艺人页面还有Sunny，但16周年贴文包括纪念品的贩售都不见Sunny，事情传到theqoo论坛，网友纷纷怀疑她是不是和SM娱乐不续约了。



有人认为她叔叔李秀满都不在SM娱乐了，她留下来也没什么意义，但后头不少人反驳Sunny并非靠关系进入SM娱乐，两者毫无相干。另外也有人批评SM娱乐在纪念日以这样的方式提前透露Sunny不续约非常不妥，大部分都祝福Sunny去更好的地方发展，期待她能solo活动。



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