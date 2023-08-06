【韩网热帖】李帝勋不和圈内人交往的原因：「万一分手就无法共事了」

李帝勋在4日公开的YT影片中提到对恋爱的看法，还说今年的目标就是谈恋爱：「我的原则是不在职场中恋爱。 顺利的话当然很好，但如果分手就无法一起工作。 （对方）必须懂得恭敬长辈，如果没礼貌、态度不圆润，就有点那个。」

影片已定位至7分58秒：



韩国网友评论：

1. 哥，男生可以吗？

2. 这就是我没出道的原因

3. 怎么回事，说的就是我啊

4. 有礼貌的儒教girl圈外人在这里

5. 我甚至不住在首尔，分手的话永远不会再见，所以跟我交往吧

6. 我就是为了和你相遇才从单细胞动物进化到现在

7. 所以我才没当艺人啊，来，我们现在公开吧

8. 从小就有人说我是会跟富家结婚的面相。 亦是恭敬长辈的icon。 和我结婚吧。

9. 总是提起我，我会心动的耶..？

10. 在哪里领号码牌？

11. 现在号码排到多少了？

12. 欧巴我出发了

13.都让一让，我要排第一个

14. 说都是这样说，最后还是和艺人结婚ᅮ

15. 欧巴，怎么可以这样明显呢ᅲᅲᅲᅮ啊... ᅲᅮᅮ 不是说好要守住秘密吗

出处：https://theqoo.net/hot/2882829132

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