龍俊亨亞洲巡迴選擇海外首站台灣原因暖！「台灣粉絲們的應援話語總讓我充滿能量」

經過一段長長的空白期，創作全才「龍PD」龍俊亨終於再度來到台灣與粉絲們見面，他也精心打扮，更勤練吉他想要讓粉絲們看見他的新技能，也準備了中文來與台灣粉絲們互動。

稍早龍俊亨先與媒體們見面，他穿著一件紫色牛仔褲，搭配無袖針織抹白混色背心，還帶著一頂毛毛的帽子登場，超級可愛的穿搭與之前大家印象中的酷酷龍PD完全不一樣。龍俊亨說到，因為平時自己在舞台上很少以戴帽子的造型出現，所以今天想耍帥一下，挑了頂可愛的毛毛帽子。不過帽子是屬於冬季，服裝卻是夏季，刻意來個季節混搭效果。



出道已經15年的龍俊亨，也提到了現在的成長。以往的他站上舞台，總是對自己相當嚴格，不容許失誤發生，不過現在的他已經學會，如何表達真實的自我，終於自己的想法。而這一點也同樣在他的創作理念中實踐，以往的他可能會順應著市場的需求進行創作，而現在的龍PD更希望在創作中也展現獨特風格。



為了讓自己的突破語言的隔閡，讓更多不同國家的人能從他創作的歌曲中了解他想傳達的訊息，龍俊亨也嘗試以不同語言創作，本次推出新作「Love Song」就是一首全英文的歌曲，雖然錄製非母語的歌曲對他來說也是有一定的難度，不過為了能與更多海外觀眾們有所交流，他也會繼續努力嘗試以其他的語言進行創作。



龍俊亨最近剛接觸到吉他這個樂器，每天也都有努力的勤練中，他曾在首爾場的演出中表演給粉絲們看，本次台灣觀眾們也有機會看到這個舞台表演，龍俊亨害羞表示，自己雖然很努力的練習吉他，不過實力還沒有到可以炫技的程度，之後還會持續努力進步的，請大家期待。



龍俊亨也以寵粉出名，時常關注許多粉絲們的SNS限時動態更新等等，而他也表示，海外粉絲們也時常留言給他，傳達許多字句例如「不管時間多久都會等你，我們一直在這裡」這一類話語，讓他看了總是覺得獲得許多能量，也非常感動，台灣粉絲們在這一部分更是相當令他印象深刻，也因此他選擇台灣成為海外演出的第一站。



雖然一下飛機龍俊亨已經被台灣美食小籠包、各式港點、牛肉麵等等快要撐破肚皮，不過演出後的慶功宴仍讓他相當期待。本次行程相當緊湊，龍俊亨也希望下次能夠來台盡情的旅遊。



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