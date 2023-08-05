回顧上週末的美好！官方公開SJ-D&E FANCON臺北場影片，應援活動真的太強大了～

希望歐吧們可以趕快再來台灣！

Super Junior東海、銀赫組成的人氣小分隊D&E，6月底開始舉辦「D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight Party]」巡演。繼首爾後，海外第一站獻給臺灣，於上週末（7/29、7/30日）在臺北國際會議中心（TICC）連續舉辦兩場演出，無論場內、場外都擠滿熱情粉絲。

兩天的巡演結束後，D&E官方Instagram也速速認證臺灣粉絲們的應援：充滿「臺灣味」的零食花束、貼有「TWELF」寶藍色貼紙的星X克和五X嵐等，親切感十足。

臺灣粉絲的「應援」遠近馳名，每次來到臺灣，歐吧們似乎都特別期待。透過官方的鏡頭，也好好記錄下來了！

不只如此，D&E官方YouTube頻道也上傳了臺北場的回顧影片：可以看到粉絲們穿著D&E指定的「Dress Code」，場內、場外滿滿的人潮，臉上均帶著興奮的表情。歐吧們賣力又熱情地表演著，還通過大螢幕與粉絲們「合照」。期待D&E可以趕快再來臺灣！

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞