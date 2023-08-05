龙俊亨亚洲巡回选择海外首站台湾原因暖！「台湾粉丝们的应援话语总让我充满能量」

经过一段长长的空白期，创作全才「龙PD」龙俊亨终於再度来到台湾与粉丝们见面，他也精心打扮，更勤练吉他想要让粉丝们看见他的新技能，也准备了中文来与台湾粉丝们互动。

稍早龙俊亨先与媒体们见面，他穿著一件紫色牛仔裤，搭配无袖针织抹白混色背心，还带著一顶毛毛的帽子登场，超级可爱的穿搭与之前大家印象中的酷酷龙PD完全不一样。龙俊亨说到，因为平时自己在舞台上很少以戴帽子的造型出现，所以今天想耍帅一下，挑了顶可爱的毛毛帽子。不过帽子是属於冬季，服装却是夏季，刻意来个季节混搭效果。



出道已经15年的龙俊亨，也提到了现在的成长。以往的他站上舞台，总是对自己相当严格，不容许失误发生，不过现在的他已经学会，如何表达真实的自我，终於自己的想法。而这一点也同样在他的创作理念中实践，以往的他可能会顺应著市场的需求进行创作，而现在的龙PD更希望在创作中也展现独特风格。



为了让自己的突破语言的隔阂，让更多不同国家的人能从他创作的歌曲中了解他想传达的讯息，龙俊亨也尝试以不同语言创作，本次推出新作「Love Song」就是一首全英文的歌曲，虽然录制非母语的歌曲对他来说也是有一定的难度，不过为了能与更多海外观众们有所交流，他也会继续努力尝试以其他的语言进行创作。



龙俊亨最近刚接触到吉他这个乐器，每天也都有努力的勤练中，他曾在首尔场的演出中表演给粉丝们看，本次台湾观众们也有机会看到这个舞台表演，龙俊亨害羞表示，自己虽然很努力的练习吉他，不过实力还没有到可以炫技的程度，之后还会持续努力进步的，请大家期待。



龙俊亨也以宠粉出名，时常关注许多粉丝们的SNS限时动态更新等等，而他也表示，海外粉丝们也时常留言给他，传达许多字句例如「不管时间多久都会等你，我们一直在这里」这一类话语，让他看了总是觉得获得许多能量，也非常感动，台湾粉丝们在这一部分更是相当令他印象深刻，也因此他选择台湾成为海外演出的第一站。



虽然一下飞机龙俊亨已经被台湾美食小笼包、各式港点、牛肉面等等快要撑破肚皮，不过演出后的庆功宴仍让他相当期待。本次行程相当紧凑，龙俊亨也希望下次能够来台尽情的旅游。



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