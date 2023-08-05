回顾上周末的美好！官方公开SJ-D&E FANCON台北场影片，应援活动真的太强大了～

希望欧吧们可以赶快再来台湾！

Super Junior东海、银赫组成的人气小分队D&E，6月底开始举办「D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight Party]」巡演。继首尔后，海外第一站献给台湾，於上周末（7/29、7/30日）在台北国际会议中心（TICC）连续举办两场演出，无论场内、场外都挤满热情粉丝。

两天的巡演结束后，D&E官方Instagram也速速认证台湾粉丝们的应援：充满「台湾味」的零食花束、贴有「TWELF」宝蓝色贴纸的星X克和五X岚等，亲切感十足。

台湾粉丝的「应援」远近驰名，每次来到台湾，欧吧们似乎都特别期待。透过官方的镜头，也好好记录下来了！

不只如此，D&E官方YouTube频道也上传了台北场的回顾影片：可以看到粉丝们穿著D&E指定的「Dress Code」，场内、场外满满的人潮，脸上均带著兴奋的表情。欧吧们卖力又热情地表演著，还通过大萤幕与粉丝们「合照」。期待D&E可以赶快再来台湾！

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