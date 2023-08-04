INFINITE新專《13egin》音源橫掃十二國iTunes排行榜Top 10！MV觀看次數衝破600萬

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INFINITE攜新專輯重磅回歸，並將於2023年9月9日(六)假澳門新濠影匯綜藝館舉行由INFINITE COMPANY和德碩文化傳播有限公司主辦的＜2023 INFINITE CONCERT – COME BACK AGAIN IN MACAU＞。

INFINITE時隔5年以完全體強勢回歸，上月31日推出的新專輯《13egin》來勢洶洶，不容忽視！主打曲《New Emotions》MV公開後隨即在音樂平台Melon上達成100萬串流，榮登「Melon名譽殿堂」之餘，YouTube觀看次數更衝破600萬！而在公開音源後不足一天，旋即橫掃墨西哥、台灣、越南、新加坡和香港等十二個國家/地區iTunes Kpop專輯排行榜的Top 10席位；專輯首日銷量更突破3萬3千張，為上一張專輯銷量的接近兩倍，名乎其實盡顯其作為「KPOP傳說」的威嚴！



除此以外，擁有超強綜藝感的INFINITE，當然少不得出演各大電視台人氣綜藝節目，包括預告會出演JTBC一位綜藝節目「認識的哥哥」，以及在前往無人島拍攝的MBC TV實景節目「不打架的話萬幸」中展示了超強綜藝感。



為了幫演唱會造勢，INFINITE今天公開了一段影片，片段中INFINITE先用標準廣東話 - 「我地係INFINITE」跟粉絲打招呼，隊長金聖圭更表示之前自己當兵的時候，成員們曾「撇下」他前往澳門開演唱會；今次終於以完全體到訪澳門，感到十分興奮。最後，INFINITE再次用廣東話呼籲粉絲「一定要嚟呀」，誠意十足！



INFINITE演唱會門票價錢分別為港幣/澳門幣$1,888 , $1,488, $988 及 $688 。購買$1,888及$1,488門票的觀眾更可以參加相關福利抽獎，有機會獲得彩排、團體合照、親筆簽名板及親筆簽名即影即有等福利，和偶像進行近距離接觸！

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