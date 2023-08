INFINITE新专《13egin》音源横扫十二国iTunes排行榜Top 10！MV观看次数冲破600万

公开售票时间将稍后公告,各位INSPIRIT记住留意最新消息准备抢票啦!

INFINITE携新专辑重磅回归,并将於2023年9月9日(六)假澳门新濠影汇综艺馆举行由INFINITE COMPANY和德硕文化传播有限公司主办的<2023 INFINITE CONCERT – COME BACK AGAIN IN MACAU>。

INFINITE时隔5年以完全体强势回归,上月31日推出的新专辑《13egin》来势汹汹,不容忽视!主打曲《New Emotions》MV公开后随即在音乐平台Melon上达成100万串流,荣登「Melon名誉殿堂」之余,YouTube观看次数更冲破600万!而在公开音源后不足一天,旋即横扫墨西哥、台湾、越南、新加坡和香港等十二个国家/地区iTunes Kpop专辑排行榜的Top 10席位;专辑首日销量更突破3万3千张,为上一张专辑销量的接近两倍,名乎其实尽显其作为「KPOP传说」的威严!



除此以外,拥有超强综艺感的INFINITE,当然少不得出演各大电视台人气综艺节目,包括预告会出演JTBC一位综艺节目「认识的哥哥」,以及在前往无人岛拍摄的MBC TV实景节目「不打架的话万幸」中展示了超强综艺感。



为了帮演唱会造势,INFINITE今天公开了一段影片,片段中INFINITE先用标准广东话 - 「我地系INFINITE」跟粉丝打招呼,队长金圣圭更表示之前自己当兵的时候,成员们曾「撇下」他前往澳门开演唱会;今次终於以完全体到访澳门,感到十分兴奋。最后,INFINITE再次用广东话呼吁粉丝「一定要嚟呀」,诚意十足!



INFINITE演唱会门票价钱分别为港币/澳门币$1,888 , $1,488, $988 及 $688 。购买$1,888及$1,488门票的观众更可以参加相关福利抽奖,有机会获得彩排、团体合照、亲笔签名板及亲笔签名即影即有等福利,和偶像进行近距离接触!

