【K社韩国小百科】你希望自己本命40代了还活动吗？一日是爱豆，终身都是爱豆

你希望你的本命团都能活动到40岁吗？

这是一个具有争议性的问题，最近韩网上有网友讨论「有没有40代还在活动的爱豆团」。 众所周知作为爱豆文化最具规模、最具影响力的国度，韩国每年培养出的爱豆团不小於100个，但能够走红的少之又少，大多数爱豆团都在出道1、2年之后就因为成绩不佳被迫暂停活动或解散。



即使有爱豆团熬过了出道期，凭藉强烈的团队特色逐渐有了人气，但他们也还要经历「7年合约」魔咒，其中又有部份爱豆团因为合约到期不续约等问题而解散。



不过近几年爱豆圈又出现了这样一种情况，某些偶像团体在休息一段时间后重聚并恢复团体宣传。 许多网民对於偶像在40代时继续进行宣传活动有不同的意见，「一日是偶像，终身是偶像」、「他们一直是偶像，直到他们去世」、「年龄根本不是问题，反而觉得他们很棒」、「如果他们能在40多岁时继续进行宣传活动，那将是令人印象深刻的」、「请，我希望他们能一直宣传到50多岁」、「 如果他们已经40多岁了，那么我也已经40多岁了，所以我认为这很好」、「我认为这会很印象深刻」和「我不认为这有什么关系。 实际上，我甚至想让我最喜欢的团队能够演到老，哈哈」、「入坑又不是因为他们的年龄」、「如果是40代刚出道，大概不会红，如果是20代一直活动到40代，那就说明他们非常红」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻