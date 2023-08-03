BLACKPINK Jisoo 專訪知名球星 Erling Haaland，還親自教他跳「開花舞」！同框畫面又萌又可愛～

【影片&多圖】令人意想不的組合！BLACKPINK Jisoo與知名球星 Erling Haaland（厄林哈蘭德）同框，還一起跳舞？？

人氣女團BLACKPINK的成員Jisoo專訪人氣足球員Erling Haaland的畫面釋出後，引發網友們的熱烈討論。

兩人的合照也如同打破次元般的令粉絲們相當驚喜！

Jisoo 教 Haaland跳自己的熱門曲〈Flower〉的開花舞，畫面真的是又萌又可愛！球迷對於沒看過Haaland的這一面而感到新奇。

Haaland 送 Jisoo 球衣致謝，上面的號碼103是Jisoo的生日（1月3日）。

Haaland是目前效力於英超俱樂部曼城和挪威國家足球隊的前鋒手，這一次訪韓行程中與Jisoo一對一專訪的片段，是韓國影視串流平台Coupang Play上的主持節目《我來這是為了留下Jisoo的花香》，訪談中也分享了許多在韓跟大家互動跟參訪的感受。

此外，今早 D社爆出BLACKPINK Jisoo與安普賢戀情！雙方已回應承認：「正在開始的階段」



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