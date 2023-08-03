BLACKPINK Jisoo 专访知名球星 Erling Haaland，还亲自教他跳「开花舞」！同框画面又萌又可爱～

【影片&多图】令人意想不的组合！BLACKPINK Jisoo与知名球星 Erling Haaland（厄林哈兰德）同框，还一起跳舞？？

人气女团BLACKPINK的成员Jisoo专访人气足球员Erling Haaland的画面释出后，引发网友们的热烈讨论。

两人的合照也如同打破次元般的令粉丝们相当惊喜！

Jisoo 教 Haaland跳自己的热门曲〈Flower〉的开花舞，画面真的是又萌又可爱！球迷对於没看过Haaland的这一面而感到新奇。

Haaland 送 Jisoo 球衣致谢，上面的号码103是Jisoo的生日（1月3日）。

Haaland是目前效力於英超俱乐部曼城和挪威国家足球队的前锋手，这一次访韩行程中与Jisoo一对一专访的片段，是韩国影视串流平台Coupang Play上的主持节目《我来这是为了留下Jisoo的花香》，访谈中也分享了许多在韩跟大家互动跟参访的感受。

此外，今早 D社爆出BLACKPINK Jisoo与安普贤恋情！双方已回应承认：「正在开始的阶段」



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