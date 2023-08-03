《快遞在蒙古》張赫發布會穿「低胸綠T」說是草原風格，金鍾國馬上指胸口「那這是沙漠吧」

韓國演藝圈著名的死黨團「龍年兄弟」，實現了想去蒙古騎馬拍綜藝的願望（玩笑話XD？）展開了綜藝節目《快遞在蒙古》，昨（2）日舉行了節目發布會。

《快遞在蒙古》所有班底包括龍年兄弟五人金鍾國、張赫、車太鉉、洪京民與洪景仁，還有因戲劇《衣袖紅鑲邊》爆紅而跨足綜藝的姜勳，六個人與兩名PD均出席。發布會上最有趣的便是眾人聚焦在張赫的「低胸綠色T-shirt」上了，張赫出場前金鍾國就要大家期待一下，果真出場與眾不同，主持人驚呼更忍不住笑意：「喔……張赫，這是怎麼回事？」



六班底坐下來接受媒體訪問，張赫開口並起立鞠躬時再次成為全場焦點，他身旁的金鍾國也不禁望向他的上半身，包括主持人都覺得張赫的服裝「很草原」，張赫聽了笑開懷，說待機室裡其他人都來來回回笑他。



果不其然，有記者開口發問他的服裝是否是特地設定為「草原風格」，他先是向大家道歉，解釋服裝有和大家說好要配合主題，而他想到蒙古就想到蒙古草原，想到馬穿越沙漠在草原上飛躍的樣子，就穿了綠色的衣服來了。金鍾國馬上指著他的胸口說：「那這部分是沙漠吧！」他笑到不行，連車太鉉都加入指他藍色牛仔褲是湖水。



張赫也坦承看到其他人的服裝很訝異，因為以為大家會穿得著輕便，自己獨自拍照時還不覺得怎麼樣，但當大家站在一起就覺得怪怪的，而金鍾國幫他說話：「有點好萊塢演員的樣子，比較自由。」（「自由」好像又符合了張赫想表達的馬在草原上奔馳的樣子啊XDD）

▼相關影片



更多張赫與其他班底發布會照片可點此前往‎，TVDaily對張赫的服裝下了標題「再一次TJ Fashion」，認為回到了張赫身為歌手「TJ」時期的風格呢！



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞