《快递在蒙古》张赫发布会穿「低胸绿T」说是草原风格，金钟国马上指胸口「那这是沙漠吧」

韩国演艺圈著名的死党团「龙年兄弟」，实现了想去蒙古骑马拍综艺的愿望（玩笑话XD？）展开了综艺节目《快递在蒙古》，昨（2）日举行了节目发布会。

《快递在蒙古》所有班底包括龙年兄弟五人金钟国、张赫、车太铉、洪京民与洪景仁，还有因戏剧《衣袖红镶边》爆红而跨足综艺的姜勋，六个人与两名PD均出席。发布会上最有趣的便是众人聚焦在张赫的「低胸绿色T-shirt」上了，张赫出场前金钟国就要大家期待一下，果真出场与众不同，主持人惊呼更忍不住笑意：「喔……张赫，这是怎么回事？」



六班底坐下来接受媒体访问，张赫开口并起立鞠躬时再次成为全场焦点，他身旁的金钟国也不禁望向他的上半身，包括主持人都觉得张赫的服装「很草原」，张赫听了笑开怀，说待机室里其他人都来来回回笑他。



果不其然，有记者开口发问他的服装是否是特地设定为「草原风格」，他先是向大家道歉，解释服装有和大家说好要配合主题，而他想到蒙古就想到蒙古草原，想到马穿越沙漠在草原上飞跃的样子，就穿了绿色的衣服来了。金钟国马上指著他的胸口说：「那这部分是沙漠吧！」他笑到不行，连车太铉都加入指他蓝色牛仔裤是湖水。



张赫也坦承看到其他人的服装很讶异，因为以为大家会穿得著轻便，自己独自拍照时还不觉得怎么样，但当大家站在一起就觉得怪怪的，而金钟国帮他说话：「有点好莱坞演员的样子，比较自由。」（「自由」好像又符合了张赫想表达的马在草原上奔驰的样子啊XDD）

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更多张赫与其他班底发布会照片可点此前往‎，TVDaily对张赫的服装下了标题「再一次TJ Fashion」，认为回到了张赫身为歌手「TJ」时期的风格呢！



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