SJ-D&E來台竟出現私生飯讓銀赫心寒搖頭，Fancon福利也出問題粉絲投訴消保官

Super Junior小分隊D&E上週末來台開Fancon，部分粉絲行動與主辦單位規劃引發不少爭議。
鬧最大的肯定是私生飯的行動了，台灣論壇Dcard Super Junior版不少貼文譴責部分粉絲對銀赫與東海的私人行程窮追不捨，跟到餐廳還想入內更靠近銀赫，有則貼文「請還給赫宰一個舒服的空間」裡轉發的影片就拍下了銀赫走出餐廳時，沒有和任何粉絲揮手打招呼，反而是頭低低請搖頭回絕，看似對在場粉絲非常失望。
發文者大嘆：「從來沒有看過他搖頭沮喪的樣子，真的非常憤怒且心疼。」並譴責跟車、跟行程的所有私生飯，認為他們的行為是破壞了Super Junior對台灣的印象。或是近千人點讚，底下湧入近70則留言，多認可原PO的說法，還有更多人發出一些私生飯分享的內容。另外有個IG帳號版主更整理私生飯發出的內容強力指責（詳見其IG精選動態）。
整個事件引發不少粉絲想起希澈說過「私生飯不是『飯』」，以及希澈被私生飯打擾到到相當不堪的往事。另個貼文「到底是在跟幾點的？」留言裡，一個專門接包車追星的計程車生意的粉絲專頁「追星高手TAXI」也被揪出來，即便該粉專解釋他們會遵守界限，有粉絲開始擔心下個受害者是2PM俊昊。
另外還引發爭議的是，主辦單位華貴娛樂與開麗娛樂在「Goodbye Session」道別環節的實施，據悉起初宣傳時是標明最貴的5600元票價能獲得「排隊進行行逐一送別」福利，最後卻變成D&E在台上和台下觀眾說話道別，粉絲抗議主辦單位宣傳與實際內容不實，而且沒好好控管非該票價的觀眾須先離場。已有粉絲號召向行政院消費者保護會（俗稱消保官）投訴。
Fancon當下其實還有令大部分粉絲不滿的場面出現，據說有兩名粉絲失控衝上台前，還要求能和銀赫與東海近距離接觸，其他粉絲怒斥他們相當自私，亦對主辦單位沒有好好制止感到不滿。
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