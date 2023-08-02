強強聯手！BTS V將與閔熙珍合作SOLO出道，展現不同於防彈的另一面！

防彈少年團最後一位SOLO出道的成員，終於要來啦！

BIG HIT MUSIC今日（2日）宣佈，V 正在製作首張SOLO專輯，由ADOR娛樂公司代表閔熙珍全盤負責音樂、編舞、設計和製作。



閔熙珍是知名製作人，在SM娛樂擔任創意總監時曾負責少女時代、SHINee、f（x）、EXO和Red Velvet等多個人氣團體的品牌推廣，因獨特的實驗性風格備受關注。 前年開始做HYBE旗下的ADOR擔任代表，去年推出的首個女團NewJeans已大獲成功。

閔熙珍透露合作契機：「去年底收到相關提議，V的態度和熱情、之前不了解的音色都十分有趣。 準備了同時反應V的取向和我的提議的音樂。 比起熟悉的風格，更側重於我們想做的音樂、擅長的音樂。」

V：「很緊張也很幸福。 專輯充分體現了我的取向，內容很豐富。 能看到和防彈少年團的V不同的、SOLO歌手V的面貌。」



作為防彈少年團的副主唱，V擁有沙啞又甜美的獨特聲線，之前發行過《Stigma》《Singularity》《Inner Child》等SOLO歌曲，還有不少親自作詞作曲的作品，包括《4 O'CLOCK》《Scenery》《Winter Bear》《Blue & Grey》《Snow Flower》等。

目前V的SOLO專輯尚未公開發行日期，期待V與閔熙珍的全新一面！



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