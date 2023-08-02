SJ-D&E来台竟出现私生饭让银赫心寒摇头，Fancon福利也出问题粉丝投诉消保官

Super Junior小分队D&E上周末来台开Fancon，部分粉丝行动与主办单位规划引发不少争议。
闹最大的肯定是私生饭的行动了，台湾论坛Dcard Super Junior版不少贴文谴责部分粉丝对银赫与东海的私人行程穷追不舍，跟到餐厅还想入内更靠近银赫，有则贴文「请还给赫宰一个舒服的空间」里转发的影片就拍下了银赫走出餐厅时，没有和任何粉丝挥手打招呼，反而是头低低请摇头回绝，看似对在场粉丝非常失望。
发文者大叹：「从来没有看过他摇头沮丧的样子，真的非常愤怒且心疼。」并谴责跟车、跟行程的所有私生饭，认为他们的行为是破坏了Super Junior对台湾的印象。或是近千人点赞，底下涌入近70则留言，多认可原PO的说法，还有更多人发出一些私生饭分享的内容。另外有个IG帐号版主更整理私生饭发出的内容强力指责（详见其IG精选动态）。
整个事件引发不少粉丝想起希澈说过「私生饭不是『饭』」，以及希澈被私生饭打扰到到相当不堪的往事。另个贴文「到底是在跟几点的？」留言里，一个专门接包车追星的计程车生意的粉丝专页「追星高手TAXI」也被揪出来，即便该粉专解释他们会遵守界限，有粉丝开始担心下个受害者是2PM俊昊。
另外还引发争议的是，主办单位华贵娱乐与开丽娱乐在「Goodbye Session」道别环节的实施，据悉起初宣传时是标明最贵的5600元票价能获得「排队进行行逐一送别」福利，最后却变成D&E在台上和台下观众说话道别，粉丝抗议主办单位宣传与实际内容不实，而且没好好控管非该票价的观众须先离场。已有粉丝号召向行政院消费者保护会（俗称消保官）投诉。
Fancon当下其实还有令大部分粉丝不满的场面出现，据说有两名粉丝失控冲上台前，还要求能和银赫与东海近距离接触，其他粉丝怒斥他们相当自私，亦对主办单位没有好好制止感到不满。
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