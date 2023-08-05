狂賀人氣男團SEVENTEEN團綜《GOING SEVENTEEN》順應特輯破千萬觀看！經典名場面&名台詞回顧

「人必須要時時刻刻做好準備！」、「123木頭人」和「炸豬排遊戲展現男友力」，除此之外大家還想到哪些必推的特輯呢？

說到人氣男團 SEVENTEEN 除了刀群舞和熱門好歌一首首之外，在入坑之後就必追的團體綜藝《GOING SEVENTEEN》也是一大話題點，甚至有許多觀眾因為團綜而入坑他們，期待每週三首播日的到來。



近期最值得祝賀的，就是又一部團綜影片破千萬觀看！！早先播出時就引發熱烈話題的「順應特輯同桌（共兩集）」出現了許多名場面和名台詞，讓許多網友跟著捧腹大笑。



*補充說明：下集是之前就已經破千萬觀看紀錄，近期上集才剛破千萬。

▼《GOING SEVENTEEN》的順應特輯同桌（上）：



＊Joshua名台詞：「人必須要時時刻刻做好準備！」成為網上熱門的迷因梗圖。



＊123木頭人名場面：成員們用傘遮住鬼的視線，完全看不到是誰躲在後面，之後還誇張的排成一列前進。XD（韓國人遊戲時是喊：「無窮花開了」）



＊爆發男友力&跳躍能力的炸豬排遊戲：喊炸豬排時同時跳躍，為了讓對方出局，大家奮力跳躍攻擊；還有一幕DK沒站穩，直接跳進Joshua懷裡，Joshua也很有男友力的接住他。（在下集的19:15）



當中還有更多有趣爆笑的內容，大家可以回看這兩集節目。

▼《GOING SEVENTEEN》的順應特輯同桌（下）：



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