这古装剧阵容太强！《于氏王后》剧本阅读公开：全钟瑞、金武烈、池昌旭、郑有美、李洙赫等人出席！

TVING新剧《于氏王后》以高句丽爲背景，讲述国王突然去世后，觊觎王位的王子和成爲想要掌握权力的5个部族的目标的于氏王后，爲了在24小时内建立新国王而展开的故事。

今日（1日）公开剧本阅读照，包括全钟瑞在内，金武烈、池昌旭、郑有美、李洙赫、朴志焕、全裴修、赵汉哲、金道允、李海宇、姜英锡、郑在光、宋再临和朴宝京等人都出席了剧本阅读。



全钟瑞饰演王后「于熙」，没有任何权力，只能依靠丈夫。但是当丈夫也面临危机后，自己与家人也陷入危机；金武烈饰演高丽宰相和军事家，在王的信任下辅佐国事，但是心中有著曾未消除的欲望；池昌旭饰演王后的丈夫「高南武」，是完美的君主。因为他的不在，为宫廷带来腥风血雨。

郑柔美饰演于熙的姐姐「于顺」，拥有最美美貌，却因一瞬间的选择被妹妹抢走王后之位、成为妹妹的丫鬟；李洙赫饰演性格暴戾的王位继承人三王子，为王权之争带来紧张感。一有得到王权的机会，就显露出因为对哥哥高南武的害怕而压制住的欲望；朴智焕饰演守护君主的队长。

正式投入拍摄的《于氏王后》制作组表示：「所有演员的合作从初次见面开始感觉就已经完成了，甚至让人产生剧本中的角色似乎已经变成现实的错觉。现在才刚刚开始拍摄，希望所有人都不要受伤，安全地结束拍摄，请大家多多期待。」而《于氏王后》预计在明年播出。



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