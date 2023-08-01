演員陳善圭無縫接軌新作！《惡鬼》剛剛終演立即出現在《驅魔麵館2》！

上週剛終演，並送上評價相當高的神結局的《惡鬼》，其中表現亮眼的特別演出，也就是飾演具散影（金泰梨飾）的父親具講模教授的陳善圭，也在SBS《惡鬼》終演後直接出現在tvN《驅魔麵館2》了！

演員陳善圭雖然在《惡鬼》中是以「特別演出」的身分登場，不過在金泰梨與吳正世尋找消滅惡鬼方法的過程中，卻扮演非常重要的角色，也因為時常必須回憶具教授與惡鬼所糾纏的過往畫面，所以陳善圭幾乎在每一集都有登場，可說是戲份相當重的特別演出。



而在上週末剛進行首播的《驅魔麵館2》也出現了陳善圭的登場，陳善圭在劇中飾演一位相當正義又熱血的消防員，並且與深愛的妻子正要迎來第一個寶寶。不過當他正在辛苦執勤時，懷孕中的妻子卻意外遇上了正在進行屠殺的惡鬼，不幸喪命。陳善圭歷經此痛苦後，決心改頭換面踏上復仇之路，之後他將遊走於善惡之間，令人期待後續的劇情發展。



陳善圭除了目前正活躍於小螢幕，新的大螢幕作品也即將問世，8月15日即將上映由柳海真＋金喜善所主演的浪漫愛情電影《甜蜜蜜》也有陳善圭的演出，2024年更再度與《雞不可失》柳承隆、《驅魔麵館2》廉蕙蘭合作新電影，可說是作品多多。



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