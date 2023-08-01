演员陈善圭无缝接轨新作！《恶鬼》刚刚终演立即出现在《驱魔面馆2》！

上周刚终演，并送上评价相当高的神结局的《恶鬼》，其中表现亮眼的特别演出，也就是饰演具散影（金泰梨饰）的父亲具讲模教授的陈善圭，也在SBS《恶鬼》终演后直接出现在tvN《驱魔面馆2》了！

演员陈善圭虽然在《恶鬼》中是以「特别演出」的身分登场，不过在金泰梨与吴正世寻找消灭恶鬼方法的过程中，却扮演非常重要的角色，也因为时常必须回忆具教授与恶鬼所纠缠的过往画面，所以陈善圭几乎在每一集都有登场，可说是戏份相当重的特别演出。



而在上周末刚进行首播的《驱魔面馆2》也出现了陈善圭的登场，陈善圭在剧中饰演一位相当正义又热血的消防员，并且与深爱的妻子正要迎来第一个宝宝。不过当他正在辛苦执勤时，怀孕中的妻子却意外遇上了正在进行屠杀的恶鬼，不幸丧命。陈善圭历经此痛苦后，决心改头换面踏上复仇之路，之后他将游走於善恶之间，令人期待后续的剧情发展。



陈善圭除了目前正活跃於小萤幕，新的大萤幕作品也即将问世，8月15日即将上映由柳海真＋金喜善所主演的浪漫爱情电影《甜蜜蜜》也有陈善圭的演出，2024年更再度与《鸡不可失》柳承隆、《驱魔面馆2》廉蕙兰合作新电影，可说是作品多多。



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