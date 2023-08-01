Super Junior-D&E 東海、銀赫雙帥登台連續兩日high唱

由Super Junior的成員東海和銀赫所組成的子團體Super Junior-D&E，6月底開始舉辦D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight Party] 巡演，繼首爾演出後，海外第一站即來到台灣，於7/29、7/30台北國際會議中心連續舉辦兩場演出，吸引滿場粉絲支持，展現D&E的超級魅力，而兩位成員也十分開心再度有機會與台灣的E.L.F.們相聚，一起同樂！

演唱會上，穿著紫綠色亮片裝的東海及身著紫色亮片勁裝的銀赫帥氣登場，一連帶來 、 、 三首歌曲，並甜蜜問候台灣的E.L.F.們，東海：「歡迎親愛的寶貝們，我是你們的東海」，銀赫：「老婆在哪裡~我是老婆的銀赫」，非常開心和大家一起相聚，希望大家好好享受這場Party。銀赫也分享到這次是想要跟E.L.F.們更近距離的見面，想看大家開心幸福的樣子，現在看到了覺得很開心!同時，銀赫也分享到這次演出主題[DElight Party] 就是開心愉悅的意思，所以今天準備閃閃發亮的樣貌給大家，當中最閃亮的是你們的眼神，一席話讓全場老婆們尖叫聲不斷。



而後D&E接續帶來 、 等多首好歌，而除了演唱多首作品，節目中也特別安排了需要兩人團結合作挑戰的小遊戲，包含：踢毽子、射擊遊戲、套圈圈、雙人跳繩…等99秒限定挑戰，有趣的互動讓現場歡笑連連，也展現出兩位團員的好感情！此外還設置留言板實現粉絲願望，第一場時選到生日的幸運壽星，更邀請三位同年同月同日生的壽星到前台讓全場為他們唱生日快樂歌，更驚喜準備了中韓文版的<至少還有你>獻唱給全場粉絲。



這次FANCON兩人也參與了演出製作，因此特別具意義，兩人總共帶來十多首好歌，包含歷年的代表作品、 、<'Bout you>……等，也帶來近年的作品 、 等，讓喜愛他們的粉絲們可以一飽耳福，而雙帥深厚的舞蹈實力還有精心策劃的演出，也讓粉絲們一飽眼福。台灣E.L.F.們的應援功力總是讓成員們留下深刻印象，這次活動也同樣再度送上愛意滿滿的應援，第二場在演唱完 之後全場粉絲高舉應援手幅，更排出D&E歷年單曲與專輯封面圖，讓兩人充滿驚喜和感動，非常謝謝大家的愛，也期待盡快再回到台灣與大家相聚！



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