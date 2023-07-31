这位吸血鬼要来香港了！玉泽演首个个人亚洲巡回粉丝见面会 香港场将於9/29举行！

HOTTEST... 你们准备好了吗？

玉泽演不仅在韩国野兽男团2PM活跃时期大获人气，近年在演艺发展上也斩获丰富，凭藉人气剧集《黑道律师文森佐》、《御史与祚怡》、《Blind》等展现亮眼演技，亦在近期热播中的《为你心动》饰演绅士吸血鬼而俘虏不少观众！上星期，泽演在社交平台宣布将举办首个个人亚洲巡回粉丝见面会，并将於9月29日（星期五）晚上8时假九龙湾国际展贸中心Star Hall进行香港场演出，与睽违多年的香港粉丝会面，让一众HOTTEST（2PM粉丝官方名称）大呼「终於等到了」！



玉泽演转眼出道15年，於2008年以2PM成员身份正式出道，在队中担当主Rapper的角色。2PM曾经推出多首红遍亚洲的经典大热金曲如〈Hands Up〉、〈I’ll Be Back〉、〈Again & Again〉、〈Heartbeat〉等，以帅气十足的舞台魅力让一众粉丝为之疯狂！而2010年正式开始发展演艺事业的泽演亦先后出演《Dream High》、《打架吧鬼神》等多部作品，一步一步累积演技实力，其后更在人气韩剧《黑道律师文森佐》完美诠释双面人，展现精湛演技并迎来巅峰人气！近期，泽演主演的新剧《为你心动》亦正值热播中，剧中他化身高富帅的半人吸血鬼鲜于穴，与饰演人类朱仁谐的元志安共谱前世今生的浪漫恋曲，再次紧紧抓著粉丝的心！



2023 OK TAECYEON in ASIA : SpecialTY 是泽演首个个人亚洲巡回粉丝见面会，他将於9月中在台北展开首站演出，再陆续到访雅加达、香港、曼谷和马尼拉，与亚洲各地HOTTEST见面。届时，泽演除了会以精彩表演回馈观众，更会大送团体合照、签名海报、宝丽来合照、自拍小卡、欢送环节等多项粉丝福利，势必让HOTTEST近距离感受到SpecialTY的热情！



门票将於8月16日（星期三）早上十时起於快达票（网上购票：www.hkticketing.com 或购票热线：+852 31 288 288 (每日10:00AM至8:00PM)）公开发售。在公开发售首日后，如有剩余门票，则亦将於8月17日（星期四）起於香港会议展览中心、香港演艺学院、香港演艺学院伯大尼古迹校园、九龙湾国际展贸中心及K11 Select的快达票售票处发售。

备注：

快达票将额外收取每张门票的顾客服务费。

各售票处或特约销售点的不同办公时间。

2023 OK TAECYEON in HONG KONG : SpecialTY门票售价详情如下：



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