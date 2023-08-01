歌手老爸吐槽女兒追星太猛！為小卡瘋買專輯：為什麼一張專輯要有20個種類

明星的孩子會追星嗎？ 答案是：追！

韓國 HIP HOP 樂隊 EPIK HIGH 成員 Tablo 近日做客好友金在中主持的 Youtube 節目，大吐苦水，只因女兒 Haru 瘋狂追星。節目中 Tablo 被問女兒 Haru 是否有喜歡的藝人？他回答：「BTS 防彈少年團、SEVENTEEN、STRAY KIDS，這一行做什麼都會被接受，我在 K-POP 上花了很多錢。」 他朝著金在中調侃：「從你們開始，從小石子變成巨大的岩石，現在一張專輯光種類就有20種。」



Tablo 擔心女兒喜歡太多的愛豆團，「每次去唱片行都會買很多，連店員都認得我了，還笑話我。」 金在中很不解明明有音源為什麼非得買 CD，Tablo 無奈地解釋：「這你就不懂了，全都是為了拿到小卡，這也是從你們開始的吧，全都是因為你們，到現在我買的這些真的快讓我破產了。」



節目播出後，Tablo 的一席話立刻引起了韓國網友們的共鳴，大家紛紛表示：「他說的沒錯，買專輯就是為了小卡」、「誰讓每張專輯送的小卡都不一樣的」、「大實話，一張專輯20個種類」。

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